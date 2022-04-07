Иран назвал резолюцию о приостановке участия России в СПЧ политически мотивированной

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи назвал резолюцию о приостановке участия России в Совете ООН по правам человека политически мотивированной.

«Мы считаем, что текст резолюции политически мотивирован и подрывает непредвзятость нашей организации», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, Иран выступает против эксплуатации правочеловеческого механизма ООН в политических целях, что «противоречит принципам универсальности, объективности в решении правочеловеческих проблем».

Ранее Генеральная ассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека.

Позднее заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что российская сторона досрочно прекратит 7 апреля свои полномочия в СПЧ ООН.