Медведев усомнился в жизнеспособности СПЧ ООН после приостановки участия России
- РИА Новости
По его словам, Комиссия по правам человека ООН была создана в 1947 году и с 1967 года начала активно вмешиваться в дела суверенных государств, что привело к утрате доверия к данной организации.
«Совет по правам человека образован в 2006 году вместо Комиссии», — написал Медведев в Telegram.
Политик заявил, что после решения Генассамблеи ООН о приостановке участия России в совете из-за позиции ряда стран российская сторона досрочно вышла из СПЧ ООН.
«Вопрос: сколько проживёт после этого Совет по правам человека ООН?» — подытожил Медведев.
Ранее Генеральная ассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека.
Позднее заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что российская сторона досрочно прекратит 7 апреля свои полномочия в СПЧ ООН.