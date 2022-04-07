Медведев усомнился в жизнеспособности СПЧ ООН после приостановки участия России

Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев усомнился в жизнеспособности Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) после выхода из него России.

По его словам, Комиссия по правам человека ООН была создана в 1947 году и с 1967 года начала активно вмешиваться в дела суверенных государств, что привело к утрате доверия к данной организации.

«Совет по правам человека образован в 2006 году вместо Комиссии», — написал Медведев в Telegram.

Политик заявил, что после решения Генассамблеи ООН о приостановке участия России в совете из-за позиции ряда стран российская сторона досрочно вышла из СПЧ ООН.

«Вопрос: сколько проживёт после этого Совет по правам человека ООН?» — подытожил Медведев.

Ранее Генеральная ассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека.

Позднее заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что российская сторона досрочно прекратит 7 апреля свои полномочия в СПЧ ООН.