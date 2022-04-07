Россия досрочно прекратит 7 апреля свои полномочия в СПЧ ООН

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RT
Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что российская сторона досрочно прекратит 7 апреля свои полномочия в Совете по правам человека ООН.
Россия досрочно прекратит 7 апреля свои полномочия в СПЧ ООН
  • AP
  • © John Minchillo

«Принятое нами решение досрочно прекратить членство в Совете ООН по правам человека не является отступлением от международных обязательств России в правозащитной сфере», — цитирует его ТАСС.

Кузьмин добавил, что Россия рассматривает решение о приостановке членства в СПЧ ООН в качестве неправомерного и политизированного шага.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека организации.

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