Россия досрочно прекратит 7 апреля свои полномочия в СПЧ ООН
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«Принятое нами решение досрочно прекратить членство в Совете ООН по правам человека не является отступлением от международных обязательств России в правозащитной сфере», — цитирует его ТАСС.
Кузьмин добавил, что Россия рассматривает решение о приостановке членства в СПЧ ООН в качестве неправомерного и политизированного шага.
Ранее Генеральная Ассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека организации.