Россия досрочно прекратит 7 апреля свои полномочия в СПЧ ООН

Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что российская сторона досрочно прекратит 7 апреля свои полномочия в Совете по правам человека ООН.

«Принятое нами решение досрочно прекратить членство в Совете ООН по правам человека не является отступлением от международных обязательств России в правозащитной сфере», — цитирует его ТАСС.

Кузьмин добавил, что Россия рассматривает решение о приостановке членства в СПЧ ООН в качестве неправомерного и политизированного шага.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека организации.