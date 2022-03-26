Вучич заявил, что Сербия не присоединяется к санкциям против России из принципа взаимности

Сербия не присоединяется к антироссийским санкциям Запада из принципа взаимности, договора о поставках газа и из-за поддержки по Косово, заявил сербский президент Александр Вкчич в эфире телеканала В92.

«Пока удается выдержать без слишком больших последствий. Думаю, что мы приняли самое правильное, лучшее решение, которое согласовано с нашими национальными, государственными и экономическими интересами», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Вучич в эфире TV PRVA осудил двойные стандарты Запада в отношении Косова и Украины и давление на Белград, оказываемое для введения санкций против России.

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что страна не присоединится к антироссийской истерии.