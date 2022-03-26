Вучич заявил, что Сербия не присоединяется к санкциям против России из принципа взаимности
«Пока удается выдержать без слишком больших последствий. Думаю, что мы приняли самое правильное, лучшее решение, которое согласовано с нашими национальными, государственными и экономическими интересами», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Вучич в эфире TV PRVA осудил двойные стандарты Запада в отношении Косова и Украины и давление на Белград, оказываемое для введения санкций против России.
Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что страна не присоединится к антироссийской истерии.