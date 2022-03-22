Глава МВД Сербии заявил, что страна не присоединится к антироссийской истерии

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что страна не присоединится к антироссийской истерии.

Как сообщается на сайте ведомства, об этом он сказал 22 марта во время встречи с послом России Александром Боцан-Харченко.

«Сербия никогда не будет участвовать в антироссийской истерии, при которой отнимается собственность граждан и самой России, также не будет запрещать российские СМИ, выгонять российских детей из школ, а русских писателей и учёных удалять из школьных учебников. Цивилизация, которая бы убрала русских писателей, учёных, борцов за свободу, цивилизация, которая бы отреклась от всего, что русский народ дал миру, была бы очень бедной цивилизацией», — отметил министр.

Вулин подчеркнул, что Сербия — самостоятельное государство и «сама выбирает себе друзей».

Глава МВД также напомнил, что Россия в Совбезе ООН в 2015 году наложила вето на резолюцию, в которой сербский народ был бы «провозглашён первым геноцидным народом в истории человечества».

Ранее президент Сербии Александр Вучич в эфире TV PRVA осудил двойные стандарты Запада в отношении Косова и Украины и давление на Белград, оказываемое для введения санкций против России.