Вучич осудил двойные стандарты Запада в отношении Косова и Украины

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Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV PRVA осудил двойные стандарты Запада в отношении Косова и Украины и давление на Белград, оказываемое для введения санкций против России.

«Они говорят нам о территориальной целостности Украины, показывают пустые детские коляски. Почему у нас они не показывали пустые коляски?» — цитирует его РИА Новости.

Комментируя ситуацию в контексте России, Вучич отметил, что Москва никогда не вводила санкций против Приштины.

«Они (Запад. — RT) ставят нас в положение, в котором потеряем единственного союзника в Совбезе ООН, который всегда был за поддержание территориальной целостности Сербии и Резолюции 1244», — сказал он.

Сербский лидер подчеркнул, что Белград не намерен вмешиваться в события на Украине и не давал никаких обещаний Западу в отношении санкций против России.

Ранее кандидат в президенты Сербии Миша Вацич в интервью RT рассказал, что заявления западных стран о якобы геноциде в ходе проведения российской спецоперации на Украине являются лицемерными — её целью является предотвращение геноцида русских в Донбассе.

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