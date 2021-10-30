«Отражение неуверенности»: почему в США заявили об ухудшении отношений между Сербией и Россией

Отношения Вашингтона и Белграда укрепляются в ущерб России. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар. По его словам, Сербия тесно взаимодействует с Соединёнными Штатами по вопросу укрепления своего миротворческого потенциала и рассматривает возможность закупки американского оружия. Дипломат также добавил, что Россия в целом негативно влияет на Западные Балканы, в связи с чем страны региона необходимо закрепить в сообществе западных государств. При этом ранее глава Сербии Александр Вучич говорил о намерении развивать стратегические отношения с РФ, он ожидает встречи с российским лидером Владимиром Путиным в ноябре. Эксперты считают, что в Вашингтоне пытаются вбить клин между Москвой и Белградом, так как не могут допустить укрепления РФ в стратегически важном для него регионе.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар сообщил, что отношения Соединённых Штатов с Сербией улучшаются и происходит это в ущерб связям Москвы и Белграда. В частности, он заявил об укреплении сотрудничества между вооружёнными силами двух стран.

«Я бы сказал, что наши отношения с Сербией улучшаются в ущерб России. У нас сейчас очень прочное партнёрство между сербскими вооружёнными силами и Национальной гвардией Огайо (американский штат. — RT)», — сказал Эскобар на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США.

Помимо этого, он отметил тесное взаимодействие Вашингтона и Белграда в миротворческой сфере, указав на подписанное республикой соглашение о вхождении в состав международных миротворческих сил и миссий военных наблюдателей на Синайском полуострове.

«Мы приветствуем такое взаимодействие со стороны Сербии. Мы приветствуем их попытки приобрести снаряжение американского производства в определённых случаях», — сказал дипломат.

Противостоять России

Вместе с тем Эскобар подчеркнул, что в Госдепартаменте озабочены «вредоносным влиянием Китая и России» на Западных Балканах. Якобы Пекин и Москва активно противостоят интеграции Балкан с Западом, «распространяя дезинформацию и используя слабости региона, чтобы сбить государства Западных Балкан с демократически избранного пути и в то же время улучшить свои экономические и политические позиции в Европе».

«Россия мало что может предложить региону. Она почти не направляет инвестиции. Не оказывает помощь в гуманитарной сфере, в сфере развития», — утверждает Эскобар.

Зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар

© state.gov

В связи с этим он заявил о необходимости закрепить страны региона «в сообществе западных демократических государств путём их членства в ЕС», напомнив, что в последние десять лет США предоставили региону более $2,4 млрд (около 170 млрд рублей. — RT) в качестве материальной помощи.

«Только за 2021 финансовый год было выделено $145 млн (10,3 млрд рублей. — RT) на содействие сближению этого региона с Евросоюзом и формирование устойчивости к отрицательному влиянию извне», — заявил Габриэль Эскобар.

Ранее в поддержку интеграции в ЕС стран Западных Балкан в телефонном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен высказался президент США Джо Байден.

«Лидеры обсудили Западные Балканы, и президент Байден выразил решительную поддержку продолжению процесса подготовки к вступлению стран этого региона (в ЕС. — RT)», — сообщили в пресс-службе Белого дома.

В свою очередь, журналисты The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомлённые источники, утверждают, что в Белом доме опасаются усиления влияния России на регион, ввиду того что расширение Евросоюза пока застопорилось. По данным WSJ, если ранее Брюссель рассчитывал, что либо Черногория, либо Сербия к 2025 году станет членом Европейского союза, то теперь этот срок представляется «неправдоподобным».

Среди причин, влияющих на дальнейшее расширение ЕС, издание называет в том числе разногласия внутри самого Евросоюза относительно перспектив присоединения стран, имеющих в своём активе нерешённые проблемы. В частности, Сербия до сих пор не урегулировала ситуацию с Косовом. К тому же, по словам журналистов WSJ, европейских политиков беспокоит якобы усиление авторитаризма в стране под руководством Александра Вучича.

Стратегическое партнёрство

Между тем в самой Сербии ни о каком ухудшении отношений или давлении со стороны России никто речи не ведёт. Об этом, в частности, заявил 10 октября президент республики Александр Вучич, выступая перед журналистами после переговоров в Белграде с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Какое давление на нас оказывает Россия? Это мы оказываем на Россию давление — просим, чтобы нам дали газ по самой выгодной цене», — сказал сербский президент.

Кроме того, на ноябрь запланирована встреча Вучича с российским лидером Владимиром Путиным, которую сербский президент оценил как ключевую для будущего его страны.

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«Знаю, насколько это для нас важная встреча. Сейчас я поеду в Глазго, где встречусь со многими президентами и главами правительств самых мощных стран мира. Но то, что решит наше энергетическое и экономическое будущее, — это, безусловно, встреча 25 (ноября. — RT) в Москве», — сказал Вучич.

Кроме того, в республике неоднократно выражали благодарность России за поддержку в вопросе Косова. Как отметил глава межправительственного комитета по сотрудничеству с РФ Ненад Попович, в Сербии признательны Москве за сохранение региона в составе страны.

«Если бы не было российского вето в Совете Безопасности ООН, сегодня бы ложное государство Косово было бы независимым», — сказал Попович в интервью ТАСС.

В свою очередь, как сказал Александр Вучич, изменить позицию США по Косову Белград не в силах, так как Вашингтон слишком много вложил в частично признанную республику. Однако, отметил он, власти Сербии не обязаны выполнять все указания американских властей, которые настаивают на признании руководством страны независимости Косова.

Помимо этого, Россия и Сербия активно развивают взаимодействие в оборонной сфере. Так, в середине октября на сербской авиабазе Батайница прошли совместные учения двух стран по противовоздушной обороне «Славянский щит — 2021». Как сообщили в Министерстве обороны России, в манёврах, в частности, были задействованы российские зенитно-ракетные комплексы «Панцирь».

Российско-сербская группировка ПВО на совместных учениях «Славянский щит – 2021»

© Минобороны России

Также Россия и Сербия активно сотрудничают в плане оснащения вооружённых сил республики. В период с 2018 года по февраль 2020-го Москва передала Белграду в качестве военно-технической помощи четыре вертолёта Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, десять БРДМ-2, три транспортных вертолёта Ми-17В-5, а также зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1». А в мае нынешнего года состоялась передача 30 танков Т-72МС и 30 бронетранспортёров БРДМ-2МС стоимостью €75 млн (6 млрд рублей).

Как подчёркивал глава республики, российско-сербское военно-техническое сотрудничество находится на самом высоком уровне.

«Придать больше драматизма»

Вместе с тем эксперты отмечают, что Сербия, несмотря на дружеские связи с Россией, не хочет портить отношения с Соединёнными Штатами и Европейским союзом, частью которого собирается стать. В связи с этим, полагают аналитики, в Вашингтоне отчасти правы насчёт того, что Белград стремится поддерживать конструктивные связи с американскими властями. Однако, как подчеркнул научный сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт, «США хотят придать больше драматизма ситуации на Балканах».

«Эскобару важно подчеркнуть враждебное отношение Вашингтона к присутствию России в регионе и нацеленность США на её вытеснение оттуда. Поэтому взаимодействие РФ с Балканскими странами рассматривается через такую призму, чтобы убедить всех, что только Соединённые Штаты могут быть основным игроком в регионе», — пояснил эксперт в комментарии RT.

По его словам, США обеспокоены нынешним уровнем российско-сербского сотрудничества, в том числе в военной сфере.

«Потому что раньше США так не подчёркивали, пусть и риторически, своё доминирование в регионе. Возможно, это отражение некоторой неуверенности. Ясно, что США достаточно ревниво относятся к российско-сербским отношениям и стремятся их подпортить», — считает эксперт.

С ним согласен и ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель. По мнению аналитика, Соединённые Штаты пытаются предотвратить усиление российского влияния как на Сербию, так и на регион в целом.

«И методы США могут быть разными. В первую очередь это давление со своей стороны и одновременно давление через Брюссель с целью побудить Белград переместить центр тяжести своей политики. При этом прямые санкции вряд ли будут вводиться американцами. Ведь есть более действенный рычаг в виде планов Сербии стать частью ЕС», — пояснил Кандель в разговоре с RT.

По его словам, в данной ситуации Вашингтон скорее активизирует давление на Евросоюз, который пока приостановил своё расширение из-за внутренних разногласий по странам, которые стоят в очереди на вступление. Ведь у той же Сербии остаётся нерешённым вопрос с Косовом, а это одно из основных условий для принятия республики в ряды ЕС.

Вместе с тем аналитики отмечают, что Сербии приходится непросто: она пытается лавировать между крупнейшими мировыми державами. Ведь, как отметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в комментарии RT, перед президентом республики стоит амбициозная задача в виде членства в ЕС, а у союза в последние годы конструктивные отношения с Москвой не складываются.

«В этом плане Вучич находится под двойным давлением — со стороны местной общественности, которая считает Россию единственным реальным стратегическим партнёром Сербии, и со стороны Брюсселя, который требует приверженности своей зачастую антироссийской политике и вступления республики в НАТО, от которого в Белграде пытаются уклониться», — резюмировал эксперт.