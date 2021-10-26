Вучич назвал предстоящую встречу с Путиным ключевой для экономического будущего Сербии
- AP
Об этом сербский лидер заявил во время выступления перед журналистами.
«Поэтому я мучаюсь из-за цены на газ и электроэнергию, поэтому я уже начинаю волноваться, хотя только через месяц встречаюсь с президентом Российской Федерации, потому что знаю, насколько это для нас важная встреча», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим Вучич подчеркнул, что считает именно эти переговоры ключевыми, несмотря на скорые многочисленные предстоящие встречи на высшем уровне, включая конференцию по климату в Глазго.
«Сейчас я поеду в Глазго, где встречусь со многими президентами стран и главами правительств самых мощных стран мира. Но то, что решит наше энергетическое и экономическое будущее, — это, безусловно, встреча 25 ноября в Москве», — отметил он.
Ранее сообщалось, что Вучич намерен обсудить с Путиным вопрос поставки газа.