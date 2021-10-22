Песков заявил, что дата и место встречи Путина и Вучича определены

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что дата и место встречи президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича уже определены.

«Да. И место уже известно», — приводит РИА Новости ответ Пескова на вопрос, известна ли дата встречи.

Дмитрий Песков пояснил, что все подробности сообщат своевременно.

«Мы сообщим своевременно, пока мы не готовы ещё. Мы вместе сообщим с нашими сербскими коллегами», — пояснил он.

Ранее президент Сербии Александр Вучич выразил надежду, что 25 ноября состоится его встреча с российским лидером Владимиром Путиным.

Сербский лидер намерен обсудить с Путиным вопрос поставки газа.