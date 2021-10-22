Песков заявил, что дата и место встречи Путина и Вучича определены
- © Пресс-служба Президента РФ
«Да. И место уже известно», — приводит РИА Новости ответ Пескова на вопрос, известна ли дата встречи.
Дмитрий Песков пояснил, что все подробности сообщат своевременно.
«Мы сообщим своевременно, пока мы не готовы ещё. Мы вместе сообщим с нашими сербскими коллегами», — пояснил он.
Ранее президент Сербии Александр Вучич выразил надежду, что 25 ноября состоится его встреча с российским лидером Владимиром Путиным.
Сербский лидер намерен обсудить с Путиным вопрос поставки газа.