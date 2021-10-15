Вучич посетит Россию с официальным визитом

Президент Сербии Александр Вучич выразил надежду, что 25 ноября состоится его встреча с российским лидером Владимиром Путиным.

«Мы получили предварительную дату встречи с Путиным 25 ноября… Планирую обсудить цены на газ», — цитирует РИА Новости Вучича.

Он также отметил, что рассчитывает на благоприятные цены.

Пресс-секретарь президента России подтвердил готовящийся визит сербского лидера.

«Да, визит Вучича в Россию готовится», — приводит ТАСС слова Пескова.

Он добавил, что информация о точных датах будет своевременно.

Ранее Александр Вучич на брифинге по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым сообщил, что просил у российских официальных лиц, включая президента России, самой благоприятной цены на газ в Европе.