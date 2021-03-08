«Это продолжалось многие месяцы, а может, даже годы»: премьер Сербии назвала прослушку Вучича попыткой госпереворота

Вскрывшиеся факты более 1,5 тыс. случаев незаконной прослушки телефонных разговоров президента Сербии Александра Вучича рассматриваются властями как попытка государственного переворота. Об этом заявила премьер-министр республики Ана Брнабич, уточнившая, что прослушка продолжалась минимум несколько месяцев и к ней могут быть причастны высокопоставленные сотрудники МВД и члены правящей партии. При этом она добавила, что злоумышленники не получили компрометирующей информации. По словам министра внутренних дел страны Александра Вулина, результаты проведённого расследования переданы в прокуратуру, которая сформулирует состав преступления и передаст его в судебные органы. Эксперты отмечают, что следствию предстоит разобраться, кто смог обеспечить прослушку телефона главы государства и в чьих интересах отрабатывался этот преступный замысел.

Многочисленные факты незаконного прослушивания телефонных разговоров президента Сербии Александра Вучича рассматриваются как попытка государственного переворота. С таким заявлением выступила премьер-министр республики Ана Брнабич, комментируя информацию, вскрывшуюся в ходе расследования.

Выступая в эфире канала TV Pink, она подчеркнула, что прослушка разговоров главы государства и его семьи продолжалась на протяжении нескольких месяцев или даже лет.

«Его и его семью подслушивали люди, которые должны были охранять его или защищать от прослушивания иностранными службами. Это продолжалось многие месяцы, а может, даже годы... Это должно быть расследовано до конца, до последнего винтика в этом механизме, до последнего мотива», — подчеркнула Брнабич.

По её словам, к делу могут быть причастны высокопоставленные сотрудники МВД, действующие члены правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и бывшие члены правительства. При этом Брнабич заявила, что в телефонных разговорах, к которым получили доступ злоумышленники, не было ничего компрометирующего Вучича.

О незаконном прослушивании главы государства стало известно в начале января 2021 года, когда министр внутренних дел Сербии Александр Вулин сообщил о проходящем по этому факту расследовании. Позднее глава сербской криминальной полиции Богдан Пушич заявил, что одна из организованных преступных группировок готовила покушение на президента, однако основная её часть была ликвидирована в результате спецоперации в начале февраля.

В субботу, 6 марта, прошло заседание Совета национальной безопасности Сербии, на котором, в частности, обсуждалась борьба с оргпреступностью. После него президент, премьер и глава МВД провели совместную пресс-конференцию, на которой Вучич сообщил, что силовикам республики в последнее время удалось ликвидировать несколько группировок, связанных с многочисленными убийствами, и работа по этому направлению будет продолжена.

Пресс-конференция по итогам заседания Совета национальной безопасности Сербии

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В свою очередь, министр внутренних дел сообщил о получении «неопровержимых доказательств» того, что злоумышленники незаконно прослушивали более 1,5 тыс. телефонных разговоров Вучича и членов его семьи, причём к этому были причастны высокопоставленные сотрудники МВД.

«Неправомерно было прослушано 1572 телефонных разговора. Их запись велась без каких-либо законных на то оснований и не была обусловлена какими-либо соображениями охраны правопорядка», — цитирует Вулина N1.

«Некоторые сотрудники Министерства внутренних дел прошли проверку на полиграфе, и, скажу откровенно, все они её провалили, причём на самых важных из заданных нами вопросов», — подчеркнул он.

Глава МВД добавил, что результаты расследования были переданы в прокуратуру, которая сформулирует квалификацию преступления и передаст дело в судебные органы.

Комментируя последние события, мэр Нови-Сада и вице-президент Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич заявил, что к прослушке могут быть причастны противники Вучича внутри СПП, в том числе «министры, директора и другие партийные чиновники».

По словам директора Фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко, в Сербии разворачивается «довольно мутная история» и следствию предстоит разобраться, кто и на каком уровне смог обеспечить прослушку телефонов президента страны.

«Некоторое количество высокопоставленных сотрудников силовых структур Сербии были вовлечены в этот преступный замысел, и теперь надо понять, в чьих интересах они его отрабатывали, кто за этим мог стоять. Это могут быть силы внутри страны, которым Вучич мешал, — пояснил политолог. — Как мы знаем, он довольно сильно боролся с мафией, он в известной степени провёл деолигархизацию Сербии. После того как он стал президентом, они на какое-то время сели в тюрьму. Врагов среди этой бывшей элиты у него, конечно, хватает, тем более что эти люди полагают, что их отстранение от власти несправедливо и ситуативно».