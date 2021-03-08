«Это продолжалось многие месяцы, а может, даже годы»: премьер Сербии назвала прослушку Вучича попыткой госпереворота

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Регина Темникова, Кирилл Горшенин
Вскрывшиеся факты более 1,5 тыс. случаев незаконной прослушки телефонных разговоров президента Сербии Александра Вучича рассматриваются властями как попытка государственного переворота. Об этом заявила премьер-министр республики Ана Брнабич, уточнившая, что прослушка продолжалась минимум несколько месяцев и к ней могут быть причастны высокопоставленные сотрудники МВД и члены правящей партии. При этом она добавила, что злоумышленники не получили компрометирующей информации. По словам министра внутренних дел страны Александра Вулина, результаты проведённого расследования переданы в прокуратуру, которая сформулирует состав преступления и передаст его в судебные органы. Эксперты отмечают, что следствию предстоит разобраться, кто смог обеспечить прослушку телефона главы государства и в чьих интересах отрабатывался этот преступный замысел.
«Это продолжалось многие месяцы, а может, даже годы»: премьер Сербии назвала прослушку Вучича попыткой госпереворота
  • Президент Сербии Александр Вучич
  • Reuters
  • © Marko Djurica

Многочисленные факты незаконного прослушивания телефонных разговоров президента Сербии Александра Вучича рассматриваются как попытка государственного переворота. С таким заявлением выступила премьер-министр республики Ана Брнабич, комментируя информацию, вскрывшуюся в ходе расследования.

Выступая в эфире канала TV Pink, она подчеркнула, что прослушка разговоров главы государства и его семьи продолжалась на протяжении нескольких месяцев или даже лет.

«Его и его семью подслушивали люди, которые должны были охранять его или защищать от прослушивания иностранными службами. Это продолжалось многие месяцы, а может, даже годы... Это должно быть расследовано до конца, до последнего винтика в этом механизме, до последнего мотива», — подчеркнула Брнабич.

По её словам, к делу могут быть причастны высокопоставленные сотрудники МВД, действующие члены правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и бывшие члены правительства. При этом Брнабич заявила, что в телефонных разговорах, к которым получили доступ злоумышленники, не было ничего компрометирующего Вучича.

О незаконном прослушивании главы государства стало известно в начале января 2021 года, когда министр внутренних дел Сербии Александр Вулин сообщил о проходящем по этому факту расследовании. Позднее глава сербской криминальной полиции Богдан Пушич заявил, что одна из организованных преступных группировок готовила покушение на президента, однако основная её часть была ликвидирована в результате спецоперации в начале февраля.

В субботу, 6 марта, прошло заседание Совета национальной безопасности Сербии, на котором, в частности, обсуждалась борьба с оргпреступностью. После него президент, премьер и глава МВД провели совместную пресс-конференцию, на которой Вучич сообщил, что силовикам республики в последнее время удалось ликвидировать несколько группировок, связанных с многочисленными убийствами, и работа по этому направлению будет продолжена.

  • Пресс-конференция по итогам заседания Совета национальной безопасности Сербии
  • © predsednik.rs

В свою очередь, министр внутренних дел сообщил о получении «неопровержимых доказательств» того, что злоумышленники незаконно прослушивали более 1,5 тыс. телефонных разговоров Вучича и членов его семьи, причём к этому были причастны высокопоставленные сотрудники МВД.

«Неправомерно было прослушано 1572 телефонных разговора. Их запись велась без каких-либо законных на то оснований и не была обусловлена какими-либо соображениями охраны правопорядка», — цитирует Вулина N1.

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«Некоторые сотрудники Министерства внутренних дел прошли проверку на полиграфе, и, скажу откровенно, все они её провалили, причём на самых важных из заданных нами вопросов», — подчеркнул он.

Глава МВД добавил, что результаты расследования были переданы в прокуратуру, которая сформулирует квалификацию преступления и передаст дело в судебные органы.

Комментируя последние события, мэр Нови-Сада и вице-президент Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич заявил, что к прослушке могут быть причастны противники Вучича внутри СПП, в том числе «министры, директора и другие партийные чиновники».

По словам директора Фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко, в Сербии разворачивается «довольно мутная история» и следствию предстоит разобраться, кто и на каком уровне смог обеспечить прослушку телефонов президента страны.

«Некоторое количество высокопоставленных сотрудников силовых структур Сербии были вовлечены в этот преступный замысел, и теперь надо понять, в чьих интересах они его отрабатывали, кто за этим мог стоять. Это могут быть силы внутри страны, которым Вучич мешал, — пояснил политолог. — Как мы знаем, он довольно сильно боролся с мафией, он в известной степени провёл деолигархизацию Сербии. После того как он стал президентом, они на какое-то время сели в тюрьму. Врагов среди этой бывшей элиты у него, конечно, хватает, тем более что эти люди полагают, что их отстранение от власти несправедливо и ситуативно».

«Если же за этой прослушкой стоят другие страны, то это совсем другой разговор. Нельзя исключать, что к этому могли иметь отношение какие-то западные структуры, например британская или американская спецслужба. Британцы на Балканах работают традиционно сильно», — добавил собеседник RT.

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