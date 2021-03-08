В Сербии назвали попыткой переворота прослушку разговоров Вучича

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Незаконная прослушка телефонных разговоров президента Сербии Александра Вучича является частью попыток госпереворота, заявила сербский премьер-министр Ана Брнабич.

Об этом она сказала в эфире TV Pink.

«Его и его семью подслушивали люди, которые должны были охранять его или защищать от прослушивания иностранных служб. Это длилось месяцами, а может быть, даже годами… Эту ситуацию нужно расследовать до конца, до последнего винтика в этом механизме, до каждого мотива», — подчеркнула председатель правительства.

Как ранее рассказал глава МВД Сербии Александр Вулин, президент и его семья были незаконно прослушаны 1572 раза, об этом сообщало информационное агентство «Танюг».

Министр отметил, что отслеживались переговоры не только Вучича, но и его брата Андрия, отца Анджелко и сына Данило. В прослушке принимали участие в том числе сотрудники МВД. 

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