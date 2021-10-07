В Сербии заявили, что страна никогда не станет членом НАТО

Короткая ссылка
Сербия никогда не вступит в Североатлантический альянс. Об этом заявил министр, отвечающий в правительстве Сербии за инновации и технологии, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович.
В Сербии заявили, что страна никогда не станет членом НАТО
  • Reuters

«Сербия является военно-нейтральной страной и никогда не станет членом НАТО», — приводит ТАСС слова Поповича.

Министр Попович отметил, что благодаря России Сербия в период энергетического кризиса стала государством — транзитёром газа.

Кроме того, по словам министра, Сербия — единственная страна в Европе, которая производит на своей территории российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Глава государства Александр Вучич заявил, что Сербия не станет членом Евросоюза, пока не решит проблему с Косовом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить