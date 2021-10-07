В Сербии заявили, что страна никогда не станет членом НАТО

Сербия никогда не вступит в Североатлантический альянс. Об этом заявил министр, отвечающий в правительстве Сербии за инновации и технологии, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович.

«Сербия является военно-нейтральной страной и никогда не станет членом НАТО», — приводит ТАСС слова Поповича.

Министр Попович отметил, что благодаря России Сербия в период энергетического кризиса стала государством — транзитёром газа.

Кроме того, по словам министра, Сербия — единственная страна в Европе, которая производит на своей территории российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Глава государства Александр Вучич заявил, что Сербия не станет членом Евросоюза, пока не решит проблему с Косовом.