В Сербии заявили, что страна никогда не станет членом НАТО
- Reuters
«Сербия является военно-нейтральной страной и никогда не станет членом НАТО», — приводит ТАСС слова Поповича.
Министр Попович отметил, что благодаря России Сербия в период энергетического кризиса стала государством — транзитёром газа.
Кроме того, по словам министра, Сербия — единственная страна в Европе, которая производит на своей территории российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
Глава государства Александр Вучич заявил, что Сербия не станет членом Евросоюза, пока не решит проблему с Косовом.