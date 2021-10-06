Вучич назвал условие вступления Сербии в ЕС

Сербия не станет членом Евросоюза, пока не решит проблему с Косовом, заявил глава государства Александр Вучич.

«ЕС в связи с вопросом Косова имеет к Сербии другой подход, чем к другим странам в регионе, и это понятно. Без решения проблемы с Приштиной Сербия не сможет стать членом Евросоюза», — цитирует Вучича РИА Новости.

Президент Сербии заверил косовоалбанские власти в готовности продолжить диалог под эгидой ЕС, добавив, что первой в рамках обсуждения должна стать тема создания сообщества сербских общин.

В Брюсселе 29 сентября стартовали переговоры Евросоюза с представителями Сербии и Косова в раздельном формате для разрешения кризиса в регионе.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов ранее заявил, что ситуация на линии Сербии и Косова остаётся напряжённой — причиной эскалации является нежелание косовских властей выполнять ранее подписанные договорённости.