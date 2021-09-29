В Брюсселе начались переговоры ЕС с представителями Сербии и Косова

В Брюсселе стартовали переговоры Евросоюза с представителями Сербии и Косова в раздельном формате для разрешения кризиса в регионе, заявил спецпредставитель Евросоюза по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак.

«Сегодня утром я провёл две раздельные встречи с главными переговорщиками Косова и Сербии, чтобы обсудить пути разрешения нынешнего кризиса. Мы будем продолжать наши переговоры в течение дня», — написал он в своём аккаунте в Twitter.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов ранее заявил, что ситуация на линии Сербии и Косова остаётся напряжённой — причиной эскалации является нежелание косовских властей выполнять ранее подписанные договорённости.

24 сентября НАТО призвало Белград и Приштину приступить к немедленной деэскалации и началу диалога по Северному Косову.

На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг провёл переговоры с лидерами Сербии и Косова.