НАТО призвало Белград и Приштину к немедленной деэскалации

НАТО призвало Белград и Приштину приступить к немедленной деэскалации и началу диалогу по Северному Косову.

Об этом написала на своей странице в Twitter официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

«НАТО призывает к немедленной деэскалации на севере Косова. Мы призываем Белград и Приштину продемонстрировать сдержанность, избегать односторонних действий и вернуться к диалогу», — написала она.

Лунгеску отметила, что силы альянса KFOR «сохраняют мандат на обеспечение безопасности и свободы перемещения» в регионе.

Ранее президент Сербии Александар Вучич по результатам заседания Совета безопасности республики заявил, что сербская сторона требует немедленного отвода от административной линии между Косовым и Метохией и Центральной Сербией всех отрядов косовского спецназа полиции.

В МИД России заявили, что Москва рассматривает действия косовской полиции на севере Косова как провокацию, направленную на выдавливание сербов с территории края.