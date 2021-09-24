НАТО призвало Белград и Приштину к немедленной деэскалации

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НАТО призвало Белград и Приштину приступить к немедленной деэскалации и началу диалогу по Северному Косову.
НАТО призвало Белград и Приштину к немедленной деэскалации
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Об этом написала на своей странице в Twitter официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

«НАТО призывает к немедленной деэскалации на севере Косова. Мы призываем Белград и Приштину продемонстрировать сдержанность, избегать односторонних действий и вернуться к диалогу», — написала она.

Лунгеску отметила, что силы альянса KFOR «сохраняют мандат на обеспечение безопасности и свободы перемещения» в регионе.

Ранее президент Сербии Александар Вучич по результатам заседания Совета безопасности республики заявил, что сербская сторона требует немедленного отвода от административной линии между Косовым и Метохией и Центральной Сербией всех отрядов косовского спецназа полиции.

В МИД России заявили, что Москва рассматривает действия косовской полиции на севере Косова как провокацию, направленную на выдавливание сербов с территории края.

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