МИД России прокомментировал действия косовской полиции

В МИД России заявили, что Москва рассматривает действия косовской полиции на севере Косова как провокацию, направленную на выдавливание сербов с территории края.

«Приштинские полицейские при фактическом попустительстве международных присутствий с 20 сентября под надуманными предлогами препятствуют передвижению транспорта через административную границу с центральной частью Сербии, применяют при этом насилие в отношении мирных граждан», — говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что «по сути речь идёт о попытке местных албанцев захватить сербонаселённые районы провинции, установить там свой контроль».

«Рассматриваем эти действия как провокацию, которая имеет целью продолжить этнические чистки, выдавить сербов из Косово», — добавили в МИД.

Ранее президент Сербии Александар Вучич по результатам заседания Совета безопасности республики заявил, что сербская сторона требует немедленного отвода от административной линии между Косово и Метохией и Центральной Сербией всех отрядов косовского спецназа полиции.