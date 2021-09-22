МИД России прокомментировал действия косовской полиции

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В МИД России заявили, что Москва рассматривает действия косовской полиции на севере Косова как провокацию, направленную на выдавливание сербов с территории края.
МИД России прокомментировал действия косовской полиции
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Приштинские полицейские при фактическом попустительстве международных присутствий с 20 сентября под надуманными предлогами препятствуют передвижению транспорта через административную границу с центральной частью Сербии, применяют при этом насилие в отношении мирных граждан», — говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что «по сути речь идёт о попытке местных албанцев захватить сербонаселённые районы провинции, установить там свой контроль».

«Рассматриваем эти действия как провокацию, которая имеет целью продолжить этнические чистки, выдавить сербов из Косово», — добавили в МИД.

Ранее президент Сербии Александар Вучич по результатам заседания Совета безопасности республики заявил, что сербская сторона требует немедленного отвода от административной линии между Косово и Метохией и Центральной Сербией всех отрядов косовского спецназа полиции.

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