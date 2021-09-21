Вучич потребовал отвода отрядов косовской полиции с севера Косова
- Reuters
«Наше решение — отвод всех отрядов с севера Косова и Метохии, возвращение к предыдущему состоянию, а после этого — переговоры в Брюсселе», — цитирует его ТАСС.
Ранее Вучич пригрозил ответными мерами Белграда в связи с действиями косовских полицейских.
Утром 20 сентября косовский полицейский спецназ занял переходы Ярине и Брняк на административной линии с Центральной Сербией, где было сосредоточено около 20 спецмашин, в том числе 10 броневиков. В то же время сербы, возмущенные действиями косоваров, выдвинулись к переходам на более чем 400 автомобилях. Вечером этого же дня косовары применили против сербов слезоточивый газ.