Вучич потребовал отвода отрядов косовской полиции с севера Косова

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Президент Сербии Александар Вучич по результатам заседания Совета безопасности республики заявил, что сербская сторона требует немедленного отвода от административной линии между Косово и Метохией и Центральной Сербией всех отрядов косовского спецназа полиции.
Вучич потребовал отвода отрядов косовской полиции с севера Косова
  • Reuters

«Наше решение — отвод всех отрядов с севера Косова и Метохии, возвращение к предыдущему состоянию, а после этого — переговоры в Брюсселе», — цитирует его ТАСС.

Ранее Вучич пригрозил ответными мерами Белграда в связи с действиями косовских полицейских.

Утром 20 сентября косовский полицейский спецназ занял переходы Ярине и Брняк на административной линии с Центральной Сербией, где было сосредоточено около 20 спецмашин, в том числе 10 броневиков. В то же время сербы, возмущенные действиями косоваров, выдвинулись к переходам на более чем 400 автомобилях. Вечером этого же дня косовары применили против сербов слезоточивый газ.

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