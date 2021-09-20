Вучич пригрозил ответными мерами в связи с действиями косовских полицейских

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Президент Сербии Александар Вучич пригрозил ответными мерами Белграда в связи с действиями косовских полицейских.
Вучич пригрозил ответными мерами в связи с действиями косовских полицейских
  • Reuters

«Прошу представителей международного сообщества образумить неразумных, привести их к пониманию права и цивилизованному поведению. Но если они этого не захотят, мы сумеем защитить свою страну, без сомнений… Наши меры не будут безболезненными для противоположной стороны, в экономическом смысле прежде всего», — приводит ТАСС слова Вучича.

Он отметил, что утром в понедельник, 20 сентября, сотни косовских полицейских, включая снайперов, заняли переходы Ярине и Брняк на административной линии с центральной Сербией.

Ранее сообщалось, что Агентство США по международному развитию (USAID) объявило конкурс предложений в рамках программ по поддержке маргинализованных групп Сербии. 

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