США намерены «поддержать» маргинализованные сообщества в Сербии

Агентство США по международному развитию (USAID) объявило конкурс предложений в рамках программ по поддержке маргинализованных групп Сербии. С документом ознакомился RT.

«В рамках данной работы, Агентство США по международному развитию в Сербии будет стремиться к поддержке ряда инициатив, направленных на содействие обеспечению справедливости и расширению возможностей для определённых сообществ в Сербии, права которых ущемляются (молодёжь, женщины, лица с инвалидностью, ЛГБТ, этнические меньшинства)», — приводится описание программы в документе.

Речь идёт об обеспечении занятости маргинализованных групп через развитие их трудовых ресурсов и улучшение перспектив индивидуального предпринимательства. По заявлению представителей USAID, подобные действия обеспечат «инклюзивное и устойчивое» развитие Сербии.

Кроме того, представители USAID, как отмечается в документе, должны стремиться к партнёрству с народом, государственными институтами и организациями гражданского общества страны.

Общий объём финансирования составит $6 млн, при этом на отдельные инициативы планируется выделять от $500 тыс. до $2 млн «при условии наличия средств».

Ранее USAID планировало выделить до $13,5 млн на «борьбу с коррупцией и некачественным оказанием услуг государственными структурами» частично признанного Косова.