США выделят до $13,5 млн на «борьбу с коррупцией» в Косове

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует выделить до $13,5 млн на «борьбу с коррупцией и некачественным оказанием услуг государственными структурами» частично признанного Косова. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.

Как уточняется в тексте, работа спонсируемых американской стороной подрядчиков будет направлена на «улучшение управления в области государственных финансов с акцентом на муниципальные закупки», а также на «укрепление механизмов подотчётности как внутри государственных структур Косова, так и за их пределами — через гражданское общество, частный сектор и СМИ».



Так, в качестве целей новой инициативы США заявлены в том числе повышение эффективности финансового надзора со стороны соответствующих органов Косова и более широкое использование частично признанным государством «оптимальных практик» в том, что касается бюджетного планирования, госзакупок и контроля над исполнением контрактов.

При этом во время работы подрядчикам предстоит координировать свои решения с Агентством США по международному развитию (USAID) и его партнёрами, действовать строго в соответствии с целями контракта, избегать дублирования проводимых мероприятий, обеспечить максимально полезное использование инвестиций.

Ранее неоднократно сообщалось о работе, проводимой американской стороной в Косове и других балканских государствах.

Например, Госдепартамент США планировал способствовать созданию «альтернативных источников информации» для носителей сербского языка в республике, а также помогать её «независимым» СМИ бороться с «дезинформацией», в том числе с «российской».

Кроме того, США хотели финансировать проекты по «развитию гражданского общества» на Балканах — речь тогда шла в том числе и о Косове.

В 2008 году Косово объявило о своей независимости от Сербии. Впоследствии ряд крупных стран признали косовскую государственность — в их число вошли США, Великобритания, Франция, Германия и Япония.

В свою очередь, Сербия, Россия, Китай, Индия и многие другие государства отказались признать независимость Косова. Более того, сербские власти продолжают считать косовскую территорию своей.

Позиция России по ситуации вокруг Косова определена положениями резолюции Совета Безопасности ООН 1244. Как ранее неоднократно заявляли российские власти, этот документ является основой для урегулирования взаимоотношений Белграда и Приштины.

Помимо прочего, в резолюции зафиксированы фундаментальные принципы мирного разрешения косовского кризиса. В их числе — уважение суверенитета и территориальной целостности, а также обеспечение законных интересов всех этнических групп, составляющих население региона, отмечал президент России Владимир Путин.

Позиция Соединённых Штатов несколько иная. Так, в Вашингтоне последовательно настаивают на том, чтобы Сербия признала Косово «на обоюдной основе».

Однако, по словам сербского лидера Александра Вучича, такое разрешение ситуации вокруг частично признанной республики для Белграда «неприемлемо».