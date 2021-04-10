США займутся работой «независимых СМИ» в Косове

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Юлия Гуреева
Госдепартамент США намерен способствовать созданию «альтернативных источников информации» для носителей сербского языка в Косове, а также помочь «независимым» СМИ бороться с «дезинформацией» и работать над укреплением кибербезопасности. Для этих целей ведомство выделило три гранта. С документами ознакомился RT.
США займутся работой «независимых СМИ» в Косове
  • Reuters

Первый грант Госдепа касается косовских СМИ, работающих на сербском языке.

«Выработать устойчивые практики и установить прочные партнёрства между независимыми сербскоязычными медийными партнёрами в Косове для создания альтернативных источников информации для носителей сербского языка в Косове и регионе в целом», — обозначена одна из задач программы.

Чтобы расширить охват таких партнёров, а также найти новые способы взаимодействия с молодёжью, планируется налаживать связи с местными технологическими стартапами.

Во внешнеполитическом ведомстве отмечают необходимость повышения медиаграмотности партнёров таких СМИ, чтобы помочь им избежать распространения дезинформации, созданной «злонамеренными субъектами».

Второй грант касается работы с албаноязычными медиа региона. Предполагается, что эта программа, среди прочего, должна улучшить способности косовских журналистов проверять факты и помочь им получить более полное представления о влиянии «злонамеренной дезинформации» в местных СМИ.

Госдеп рассчитывает найти способы, как использовать уже существующие автоматизированные компьютерные технологии для проверки информации и источников. Кроме того, в рамках программы косовских журналистов научат выявлять и предотвращать распространение ложных сведений.

Также США планируют повысить безопасность онлайн-инфраструктуры «независимых СМИ» Косова, для чего предполагается привлекать «этичных хакеров». Как отмечают в Госдепе, укрепление киберзащиты СМИ будет способствовать расширению их свободы.

На все эти проекты Госдепартамент готов выделить до $500 тыс. 

В феврале стало известно о планах Вашингтона предоставить около $2,5 млн на развитие гражданского общества и средств массовой информации на Балканах.

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