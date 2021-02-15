США выделят $2,5 млн на развитие СМИ и гражданского общества на Балканах

Госдепартамент США намерен профинансировать проекты по развитию гражданского общества и средств массовой информации на Балканах. На эти цели ведомство планирует выделить немногим более $2,5 млн, говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.

Так, Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепа США готово направить $1,55 млн на поддержку организаций гражданского общества в Сербии, частично признанной республике Косово, Боснии и Герцеговине, Северной Македонии, Албании и Черногории.

Предполагается, что привлечённые к инициативе подрядчики помогут таким организациям в укреплении их потенциала, а также в развитии их навыков и знаний «с целью использования международных форумов в качестве инструмента обеспечения подотчётности правительства».

Также специалисты будут помогать организациям гражданского общества в разработке и проведении кампаний, направленных на оказание «мирного давления» на правительства тех стран, где они функционируют, «с целью проведения желаемых реформ в области развития демократии, борьбы с коррупцией и обеспечения верховенства права».

Проект, как следует из документа, должен в том числе способствовать развитию трансграничного сотрудничества организаций гражданского общества, а также их взаимодействию с иностранными правительствами на площадках международных организаций, включая ОБСЕ и ООН.

Ещё $1 млн Госдеп США выделит на поддержку средств массовой информации и развитие медиаграмотности населения перечисленных выше балканских государств.

Так, прошедшие конкурсный отбор специалисты окажут «местным независимым СМИ» содействие в вопросах повышения качества, актуальности и популярности публикуемых ими материалов «в целях увеличения объёма объективной информации».

Кроме того, их привлекут к работе по «усилению спроса на объективную, основанную на фактах и достоверную информацию в местных сообществах» за счёт расширения её внутренней аудитории.

Предполагается, что в целом инициатива должна укрепить потенциал местных СМИ в плане работы в условиях конкурентной среды, а также позитивно отразиться на способности жителей государств региона распознавать и анализировать «независимый» и «высококачественный» информационный контент.

В 2020 году сообщалось, что Госдеп США планировал выделить $140 тыс. на помощь балканским государствам в борьбе с «дезинформацией», в том числе российской.