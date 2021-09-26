Столтенберг провёл переговоры с лидерами Сербии и Косова
- Reuters
«Я говорил с Александром Вучичем и Альбином Курти о необходимости деэскалации на севере Косова. Чрезвычайно важно, чтобы и Белград, и Приштина сейчас продемонстрировали сдержанность и возвращение к диалогу», — написал он в Twitter.
Cтолтенберг напомнил о миссии альянса в Косове, чей мандат заключается «в обеспечении безопасности и свободы передвижения для всех» в регионе.
24 сентября НАТО призвало Белград и Приштину приступить к немедленной деэскалации и началу диалога по Северному Косову.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербская сторона требует немедленного отвода от административной линии между Косовым и Метохией и Центральной Сербией всех отрядов косовского спецназа полиции.
В МИД России заявили, что Москва рассматривает действия косовской полиции на севере Косова как провокацию, направленную на выдавливание сербов с территории края.