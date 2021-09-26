Столтенберг провёл переговоры с лидерами Сербии и Косова

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ходе разговора с лидерами Сербии и Косова Александром Вучичем и Альбином Курти указал на необходимость проявления сдержанности и возвращения к диалогу.
Столтенберг провёл переговоры с лидерами Сербии и Косова
  • Reuters

«Я говорил с Александром Вучичем и Альбином Курти о необходимости деэскалации на севере Косова. Чрезвычайно важно, чтобы и Белград, и Приштина сейчас продемонстрировали сдержанность и возвращение к диалогу», — написал он в Twitter.

Cтолтенберг напомнил о миссии альянса в Косове, чей мандат заключается «в обеспечении безопасности и свободы передвижения для всех» в регионе.

24 сентября НАТО призвало Белград и Приштину приступить к немедленной деэскалации и началу диалога по Северному Косову.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербская сторона требует немедленного отвода от административной линии между Косовым и Метохией и Центральной Сербией всех отрядов косовского спецназа полиции.

В МИД России заявили, что Москва рассматривает действия косовской полиции на севере Косова как провокацию, направленную на выдавливание сербов с территории края.

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