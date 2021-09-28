Постпред России при ЕС прокомментировал ситуацию на линии Сербии и Косова
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«Ситуация там напряжённая. Действительно, риск столкновений там всегда присутствует, но сейчас он, понятное дело, повышенный», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».
Чижов отметил, что основной причиной напряжённости является не вопрос допуска автомобилей с соответствующими номерными знаками.
«Вопрос стоит более серьёзно. Это вопрос о явном нежелании нынешних властей в Приштине выполнять те договоренности, под которыми подписались они и их предшественники», — добавил дипломат.
Чижов добавил, что Евросоюз являлся гарантом исполнения соглашений между Сербией и Косовом.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Москва с тревогой наблюдает за ситуацией в Косове, где события развиваются по сценарию «от плохого к худшему».
24 сентября НАТО призвало Белград и Приштину приступить к немедленной деэскалации и началу диалога по Северному Косову.
Российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко по итогам поездки на линию разграничения отметил, что сербская сторона на административной линии с Косовом и Метохией ведёт себя ответственно и сдержанно.