Постпред России при ЕС прокомментировал ситуацию на линии Сербии и Косова

Ситуация на линии Сербии и Косова остаётся напряжённой, причиной эскалации является нежелание косовских властей выполнять ранее подписанные договорённости. С таким заявлением выступил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

«Ситуация там напряжённая. Действительно, риск столкновений там всегда присутствует, но сейчас он, понятное дело, повышенный», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Чижов отметил, что основной причиной напряжённости является не вопрос допуска автомобилей с соответствующими номерными знаками.

«Вопрос стоит более серьёзно. Это вопрос о явном нежелании нынешних властей в Приштине выполнять те договоренности, под которыми подписались они и их предшественники», — добавил дипломат.

Чижов добавил, что Евросоюз являлся гарантом исполнения соглашений между Сербией и Косовом.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Москва с тревогой наблюдает за ситуацией в Косове, где события развиваются по сценарию «от плохого к худшему».

24 сентября НАТО призвало Белград и Приштину приступить к немедленной деэскалации и началу диалога по Северному Косову.

Российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко по итогам поездки на линию разграничения отметил, что сербская сторона на административной линии с Косовом и Метохией ведёт себя ответственно и сдержанно.