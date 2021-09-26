Российский посол рассказал о поведении сербской стороны на линии с Косовом

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Сербская сторона на административной линии с Косовом и Метохией ведёт себя ответственно и сдержанно. Об этом заявил российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко по итогам поездки на линию разграничения.
Российский посол рассказал о поведении сербской стороны на линии с Косовом
  • Reuters

В российском диппредставительстве отметили, что Боцан-Харченко и атташе по вопросам обороны генерал-майор Александр Зинченко совместно с министром обороны Сербии Небойшей Стефановичем и начальником Генерального штаба Миланом Мойсиловичем провели инспекцию сербских военных, размещённых недалеко от административной линии.

«В ходе поездки отмечено, что сербская сторона ведёт себя предельно ответственно и сдержанно, последовательно реализует комплекс мер, утверждённых Советом национальной безопасности страны под председательством президента Александра Вучича», — приводит ТАСС заявление посольства России в Сербии.

24 сентября НАТО призвало Белград и Приштину приступить к немедленной деэскалации и началу диалога по Северному Косову.

Вучич заявил, что сербская сторона требует немедленного отвода от административной линии между Косовом и Метохией и Центральной Сербией всех отрядов косовского спецназа полиции.

В МИД России заявили, что Москва рассматривает действия косовской полиции на севере Косова как провокацию, направленную на выдавливание сербов с территории края.

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