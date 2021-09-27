Вучич заявил, что Сербии «мир нужнее всего»

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербские силы не входили на территорию Косова, соблюдая международные соглашения. По его словам, Белград выступает за мир.

При этом Вучич отметил готовность Сербии реагировать в случае нападения на сербское население в крае и в отсутствии действий со стороны НАТО.

«Мы указали недвусмысленно, и я это сегодня повторил (по телефону генсеку НАТО. — RT) Йенсу Столтенбергу, что мы с нашими подразделениями не станем туда (в Косово. — RT) входить, и не хотим поставить под угрозу мир никоим образом. Нам мир нужнее всего. Мы будем ждать вас 24 часа, чтобы вы как НАТО отреагировали. И только если после этого продолжится погром нашего населения, Сербия отреагирует и не допустит того, что было в 1990-х и в 2004 году», — приводит слова Вучича РИА Новости.

26 сентября Александр Вучич в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что полная оккупация севера Косова и Метохии приштинским спецназом продолжается седьмой день «под громогласное молчание» международного сообщества.

Вучич напомнил, что Сербия выполняет международные обязательства, включая Брюссельские соглашения и резолюцию 1244 СБ ООН.

24 сентября НАТО призвало Белград и Приштину приступить к немедленной деэскалации и началу диалога по Северному Косову.

Вучич заявил, что сербская сторона требует немедленного отвода от административной линии между Косовом и Метохией и Центральной Сербией всех отрядов косовского спецназа полиции.

Российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко по итогам поездки на линию разграничения отметил, что сербская сторона на административной линии с Косовом и Метохией ведёт себя ответственно и сдержанно.