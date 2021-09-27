Вучич заявил, что Сербии «мир нужнее всего»

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербские силы не входили на территорию Косова, соблюдая международные соглашения. По его словам, Белград выступает за мир.
Вучич заявил, что Сербии «мир нужнее всего»
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При этом Вучич отметил готовность Сербии реагировать в случае нападения на сербское население в крае и в отсутствии действий со стороны НАТО.

«Мы указали недвусмысленно, и я это сегодня повторил (по телефону генсеку НАТО. — RT) Йенсу Столтенбергу, что мы с нашими подразделениями не станем туда (в Косово. — RT) входить, и не хотим поставить под угрозу мир никоим образом. Нам мир нужнее всего. Мы будем ждать вас 24 часа, чтобы вы как НАТО отреагировали. И только если после этого продолжится погром нашего населения, Сербия отреагирует и не допустит того, что было в 1990-х и в 2004 году», — приводит слова Вучича РИА Новости.

26 сентября Александр Вучич в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что полная оккупация севера Косова и Метохии приштинским спецназом продолжается седьмой день «под громогласное молчание» международного сообщества.

Вучич напомнил, что Сербия выполняет международные обязательства, включая Брюссельские соглашения и резолюцию 1244 СБ ООН.

24 сентября НАТО призвало Белград и Приштину приступить к немедленной деэскалации и началу диалога по Северному Косову.

Вучич заявил, что сербская сторона требует немедленного отвода от административной линии между Косовом и Метохией и Центральной Сербией всех отрядов косовского спецназа полиции.

Российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко по итогам поездки на линию разграничения отметил, что сербская сторона на административной линии с Косовом и Метохией ведёт себя ответственно и сдержанно.

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