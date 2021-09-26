Вучич заявил об оккупации севера Косова под «громогласное молчание» международного сообщества

Сербский президент Александр Вучич в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что полная оккупация севера Косова и Метохии приштинским спецназом продолжается седьмой день «под громогласное молчание» международного сообщества.

Об этом сообщает ТАСС.

«Семь дней продолжается полная оккупация военными машинами севера Косова и Метохии, которую проводит Приштина. И все в международном сообществе громогласно молчат. Правда, все иногда обеспокоены, когда на территории Центральной Сербии видят сербские вертолёты и самолёты, поскольку, видимо, они не должны существовать или не должны взлетать без одобрения Курти и международного сообщества», — цитирует Вучича его пресс-служба.

Вучич напомнил, что Сербия выполняет международные обязательства, включая Брюссельские соглашения и резолюцию 1244 СБ ООН.

24 сентября НАТО призвало Белград и Приштину приступить к немедленной деэскалации и началу диалога по Северному Косову.

Вучич заявил, что сербская сторона требует немедленного отвода от административной линии между Косовом и Метохией и Центральной Сербией всех отрядов косовского спецназа полиции.

Как отметили в МИД России, Москва рассматривает действия косовской полиции на севере Косова как провокацию, направленную на выдавливание сербов с территории края.