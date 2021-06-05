«Белград готов к смелой политике»: зачем ЕАЭС и Сербия запускают зону свободной торговли

Короткая ссылка
Надежда Алексеева, Алёна Медведева
Зона свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сербией заработает 10 июля. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии в ходе ПМЭФ. Соответствующее соглашение было подписано в Белграде осенью 2019 года. Ранее таможенные льготы действовали на двусторонней основе между Сербией, Россией, Казахстаном и Белоруссией. В Брюсселе уже предупредили, что Сербия будет обязана расторгнуть это сотрудничество перед вступлением в ЕС. Впрочем, эксперты считают, что говорить о конкретных сроках евроинтеграции Сербии преждевременно, ведь проблема с Косовом пока остаётся нерешённой. И хотя коллективный Запад продолжает требовать, чтобы Белград признал самопровозглашённую республику, аналитики сомневаются, что сербские власти выполнят это условие.
«Белград готов к смелой политике»: зачем ЕАЭС и Сербия запускают зону свободной торговли
  • © Wikimedia commons / РИА Новости

Зона свободной торговли Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Сербии начнёт свою работу с 10 июля. Об этом сообщил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы с 10 июля запускаем свободную торговлю с Сербией», — цитирует министра агентство РИА Новости.

Напомним, Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Республикой Сербия было подписано в сентябре 2019 года. До этого момента двусторонние договоры о свободной торговле действовали между Сербией и Россией, Казахстаном и Белоруссией. Кроме того, документ предполагал, что после его вступления в силу тарифные ограничения перестанут действовать также между балканским государством с одной стороны и Арменией и Киргизией с другой.

«Это соглашение придаст новый импульс для расширения торгово-экономического взаимодействия с Сербией», — заявил тогда глава коллегии евразийской экономической комиссии (ЕЭК)Тигран Саркисян.

Торговый эффект

Как пояснила после подписания документа министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина, договорённости о создании ЗСТ углубляют доступ членов таможенного союза к сербскому рынку.

«Иными словами, мы даём полностью полноценный режим свободной торговли для Киргизии и Армении и улучшаем существовавшие двусторонние режимы свободной торговли для Белоруссии, Казахстана и России», — отметила она в интервью РБК.

  • Подписание Соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сербией
  • © eurasiancommission.org

Со своей стороны сербский министр торговли Расим Льяич заявил, что создание ЗСТ с ЕАЭС является не политической, а торговой сделкой, похожей на ту, которую Сербия ранее подписала с Турцией и CEFTA (Центрально-европейская ассоциация свободной торговли).

«Нам следует держать в уме то, что около 83% нашего совокупного товарооборота со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию, и поэтому подписание этого единого соглашения для нас имеет столь большое значение», — пояснил Льяич.

Напомним, в 2019 году товарооборот России и Сербии составил $2,6 млрд, увеличившись по сравнению с показателями 2018 года на 22,64%. Объём российского экспорта в Сербию составил в 2019 году $1,5 млрд. При этом в 2020 году объёмы взаимной торговли сократились на фоне пандемии COVID-19.

Однако, как отмечают эксперты, в текущих реалиях создание ЗСТ между Сербией и ЕАЭС следует рассматривать скорее как политический жест.

«Вступление в силу этого соглашения мало что изменит, поскольку объём торговли Сербии с Казахстаном, Арменией и Киргизией достаточно незначительный, в то время как основная доля торговли в рамках этого партнёрства приходится на Россию, с которой похожее соглашение действовало и ранее», — отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник института Европы РАН Павел Кандель.

Эту точку зрения разделяет и заместитель директора института экономики РАН, доцент МШЭ МГУ Михаил Лобанов. В беседе с RT он назвал подписание соглашения о Зоне свободной торговли с ЕАЭС «имиджевым и политическим шагом» Белграда.

«В сложной внешнеполитической обстановке это реверанс Сербии в сторону России, что важно сербской стороне с политической точки зрения. Для ЕАЭС это событие тоже имеет большое значение, поскольку повышает статус союза на международной арене. При этом с экономической точки зрения эффект будет незначительным, поскольку соглашение свободной торговли уже действовало с Россией, Белоруссией, Казахстаном — наиболее важными для Сербии членами ЕАЭС», — пояснил эксперт.

«Определённый сигнал ЕС»

Как подчеркнула премьер-министр Сербии Ана Брнабич, в Белграде считают, что этот шаг не противоречит планам республики по вступлению в Евросоюз.

«Думаю, соглашение никоим образом не противоречит нашей [про]европейской политике, а напротив, дополняет её, равно как и наш курс на вступление в ЕС. Ведь укрепление экономики Сербии отвечает интересам Евросоюза, а соглашение о свободной торговле с ЕАЭС предоставит нам возможность этого добиться», — сказала глава сербского правительства после церемонии подписания документа.

Однако решение Белграда вызвало недовольство Брюсселя. Как ранее заявил экс-докладчик Европарламента по Сербии Дэвид Макаллистер (сейчас — председатель комитета по иностранным делам ЕП. — RT), договор между восточноевропейским государством и ЕАЭС должен иметь «оговорку о выходе, которая будет гарантировать, что к моменту вступления в ЕС Сербия сможет выйти из соглашения (с ЕАЭС. — RT)».

«Сербия должна сделать так, чтобы все её торговые соглашения, договорённости об инвестиционном и экономическом сотрудничестве и прочие соответствующие соглашения были совместимы с законодательством ЕС», — заявил в 2019 году Макаллистер в интервью «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»*.

Также по теме
«Предстоит много работы по развитию вторичной сети»: президент Сербии запустил газопровод «Балканский поток»
В Сербии дан старт газопроводу «Балканский поток». Торжественное открытие магистрали состоялось при участии президента Сербии...

Как отмечают со своей стороны аналитики, членство в ЕС малосовместимо с участием в зоне свободной торговли с ЕАЭС. Поэтому, говорит Павел Кандель, как только Сербия вплотную приблизится к вступлению в Евросоюз, ей с большой долей вероятности придётся разорвать соглашение с ЕАЭС.

«Однако, когда это может произойти, пока не знают ни в самой Сербии, ни тем более в ЕС. Белград стремится в Евросоюз, он регулярно заявляет об этих планах и ведёт переговоры с Брюсселем. Однако этот диалог продвигается не слишком активно. Учитывая последствия пандемии для европейской экономики, расширение ЕС на Западные Балканы вряд ли будет ближайшим приоритетом Брюсселя», — пояснил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Михаил Лобанов. Он напомнил, что торговые отношения России и Сербии возникли давно, хотя в них до сих пор существуют определённые географические и другие ограничения.

«После вступления в ЕС переориентация начнётся, но она будет ограниченной по масштабу. Всё-таки доля ЕС в структуре внешнеторгового оборота Сербии составляет около 60—70%, в то время как доля ЕАЭС в разы меньше. Вероятно, союз Белграда с ЕАЭС не станет тормозом на пути Сербии в ЕС. Скорее это определённый сигнал ЕС со стороны сербских властей о том, что Белград готов к смелой политике», — считает эксперт.

Косовский вопрос

Ещё одно требование, которое выдвигает Сербии ЕС, касается территориального вопроса. Ключевым условием вступления республики в союз является заключение мира между Белградом и Приштиной. Переговоры ведутся с переменным успехом при посредничестве ЕС и США.

Так, в сентябре 2020 года стороны подписали в Вашингтоне соглашения, призванные нормализовать отношения в регионе. Прежде всего достигнутые договорённости затрагивают экономическую сферу.

  • КПП на границе Сербии и Косово
  • AFP
  • © NEBOJSA MARKOVIC

При этом изначально в повестке переговоров содержался пункт о признании Сербией самопровозглашённого Косова. Однако впоследствии, как рассказал сербский лидер Александр Вучич, это положение было исключено. 

Тем не менее, Запад продолжает настаивать на выполнении этого условия, сообщил Вучич 2 июня в ходе пресс-конференции с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.

Также по теме
Президент Сербии Александр Вучич «Это продолжалось многие месяцы, а может, даже годы»: премьер Сербии назвала прослушку Вучича попыткой госпереворота
Вскрывшиеся факты более 1,5 тыс. случаев незаконной прослушки телефонных разговоров президента Сербии Александра Вучича...

«Люди должны знать, что Америка, Германия, крупнейшие силы мира, западные силы, требуют, чтобы Сербия признала Косово так или иначе», — приводит ТАСС слова Вучича.

По итогам переговоров со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком и заместителем помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Мэттью Палмером, прошедших 3 июня, сербский лидер опубликовал обращение, в котором говорится, что диалог с Приштиной будет вскоре возобновлён.

Однако, по мнению экспертов, Белград вряд ли поддастся давлению со стороны Запада и признает независимость мятежного края.

«Если подобное произошло бы, политическая карьера Александра Вучича и его сторонников закончилась бы в тот же день», — считает Павел Кандель.

Аналогичного мнения придерживается и Михаил Лобанов.

«Непонятно, как будет решаться косовский вопрос. Ясно только, что вступление Сербии в ЕС в текущих условиях невозможно. Очевидно, что вопрос о признании Косова будет ставиться Западом снова и открыто, и косвенно. Но ни одна политическая сила в Сербии не может принять такое решение, чтобы не потерять при этом всё. Пока что сербское руководство пытается выйти из ситуации с гордо поднятой головой», — подытожил эксперт.

 

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Самые свежие новости России и мира на нашей странице в Facebook
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить