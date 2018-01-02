Глава МИД Черногории заявил, что страна может войти в ЕС до 2025 года

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Черногория рассчитывает стать членом Евросоюза до 2025 года. Об этом заявил глава черногорского МИД Срджан Дарманович.

«Мы воодушевлены заявлением главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, что ЕС будет многочисленнее, чем сейчас. Считаю, что мы можем стать членом ЕС до 2025 года», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил министр, Подгорица заинтересована, чтобы соседняя Сербия прогрессировала в евроинтеграции, при этом подчеркнув, что каждую страну необходимо оценивать по её собственным результатам.

15 сентября сербский лидер Александр Вучич назвал полноправное членство в ЕС внешнеполитическим приоритетом Сербии.

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