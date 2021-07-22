В США и Швейцарии выделят до $9 млн на «укрепление» гражданского общества в Сербии

Агентство США по международному развитию (USAID) совместно со Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC) намерены реализовать программу, направленную на «укрепление» гражданского общества в Сербии. На эти цели стороны планируют выделить до $9 млн. RT ознакомился с соответствующей тендерной документацией.

Как уточняется в тексте, в настоящее время Сербию можно охарактеризовать как «частично свободное государство» — такую оценку в одном из своих отчётов стране дала некоммерческая организация Freedom House, которая почти полностью финансируется правительством Соединённых Штатов.



Американская НКО сделала такой вывод в том числе из-за якобы возрастающей в Сербии концентрации власти в руках правящей партии, ухудшения ситуации в сфере гражданских прав и политических свобод, а также из-за преследования организаций гражданского общества и независимых журналистов.

«Несмотря на это, гражданское общество в Сербии на данный момент остаётся одним из главных факторов демократической устойчивости, поскольку демократические институты и свобода СМИ остаются слабыми, а в отношении плюрализма происходит спад», — говорится при этом в тендерной документации.

Однако, как следует из текста, сектор гражданского общества в стране сталкивается и с рядом других проблем.

Например, отмечается, что в Сербии, помимо прочего, «высока степень государственного контроля над сферой СМИ», а возможности для диалога и сотрудничества между официальными и неофициальными группами гражданского общества «ограничены».

«Кроме того, по всему миру наблюдаются тревожные тенденции, пагубно влияющие на гражданское пространство. Некоторые из этих тенденций прослеживаются и в Сербии», — уточняется в описании тендера.

На этом фоне новая американо-швейцарская инициатива предполагает реализацию мер для изменения сложившейся в стране ситуации.

«Общая цель: гражданское общество, ставшее более устойчивым перед лицом проблем сокращения гражданского пространства и лучше справляющееся с выполнением своих функций по части (общественного. — RT) контроля, защиты прав и гражданского участия в результате создания более благоприятных условий», — говорится в тексте.

В целом это соответствует и «стратегической цели» USAID в Сербии, которая заключается в том, чтобы страна стала «более демократической и экономически продуктивной», «стремящейся к евроатлантической интеграции и самодостаточности».

Общий бюджет программы — от $8 млн до $9 млн, которые планируется потратить на реализацию программы в течение пяти лет. Размер финансирования и сроки действия программы могут быть скорректированы.

Подать заявку на участие в конкурсе могут государственные, частные, коммерческие и некоммерческие организации, а также высшие учебные заведения и другие неправительственные организации.

В феврале стало известно о намерении Госдепартамента США профинансировать проекты по развитию гражданского общества и средств массовой информации на Балканах.

На эти цели ведомство планировало выделить немногим более $2,5 млн.