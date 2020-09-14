Американская НКО намерена поддержать информационные и гражданские инициативы в Белоруссии

Американская НКО Freedom House (FH), финансируемая правительством США, объявила конкурс на «поддержку гражданских инициатив и информационных кампаний, направленных на решение проблемных вопросов в Белоруссии на локальном и национальном уровнях».

Заявки принимаются с 15 августа 2020 года по 31 января 2021 года, говорится на сайте Freedom House.

Гранты FH в размере от $3,5 тыс. до $10 тыс. получат проекты, срок реализации которых составит от трёх до шести месяцев, говорится в сообщении.

При этом заявки по своим целям должны «способствовать развитию публичной дискуссии и осведомлённости о проблемных вопросах на локальном или национальном уровне в Белоруссии», а также «поощрять публичную активность и волонтёрство».

Одним из критериев оценки проектов станет их способность устанавливать новые партнёрские связи и формы сотрудничества между потенциальными участниками. К последним относятся: молодёжные общественные организации, учреждённые организации гражданского общества, независимые СМИ, лидеры мнений в социальных медиа, представители частного бизнеса, культурные сообщества.

Кроме того, проекты должны будут включать в себя «акцентированный компонент освещения через СМИ и социальные медиа». Потенциальным объектом воздействия этих проектов должны стать «лица, ответственные за принятие решений, с целью обеспечить устойчивые перемены».

Участниками конкурса могут стать белорусские НКО, ассоциации, инициативы, фонды и физические лица.

Freedom House — неправительственная организация с головным офисом в Вашингтоне. Однако её деятельность почти полностью финансируется правительством США.

Так, согласно последнему опубликованному финансовому отчёту, в 2018 году федеральные гранты для FH составили $35,2 млн из общей суммы пожертвований в $39 млн.

Как писал RT, Freedom House получила от Агентства США по международному развитию $2,4 млн на поддержку СМИ и гражданских медиа в Белоруссии в 2019—2024 годах.