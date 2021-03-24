В ЕП призвали Сербию присоединиться к санкциям против Белоруссии
- Reuters
Как отмечается в резолюции, ЕП приветствует решение Белграда поддержать позицию ЕС относительно президентских выборов в Белоруссии. Однако парламентарии обеспокоены, что Сербия до сих пор не ввела санкции против Минска.
«(Европарламент. — RT) призывает Сербию повысить уровень поддержки заявлений Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, озвучиваемых от лица ЕС, а также решений Европейского совета, в том числе касающихся санкций», — звучит текст документа с поправкой.
Помимо этого, Краснодембский предложил отметить в резолюции, что внешняя политика Сербии по-прежнему «в значительной мере зависит от сотрудничества с Россией и Китаем».
В прошлом году депутаты Европарламента выразили обеспокоенность из-за тесного политического и военного сотрудничества Сербии с Москвой, а также возрастающей зависимости Белграда от поставок оборонной техники из КНР.