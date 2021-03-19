В Сербии высоко оценили дружбу с Россией и Китаем

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что республика намерена беречь дружеские отношения с Россией и Китаем.

«Больше всего замечаний ко мне всегда по вопросу Китая и России. Но мы будем беречь дружбу с Россией и Китаем, а они (страны Европы. — RT) пусть себе говорят», — приводит ТАСС его слова в эфире канала РТС.

Вучич добавил, что европейские страны, обвиняющие Белград в сотрудничестве с Пекином и Москвой, зачастую сами взаимодействуют с Россией и Китаем в гораздо больших масштабах, чем Сербия.

Ранее сербский лидер заявил о намерении Белграда развивать стратегические отношения с Россией.