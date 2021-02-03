Сербия намерена развивать стратегические отношения с Россией

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Сербский президент Александр Вучич заявил о намерении Сербии развивать стратегические отношения с Россией.
Сербия намерена развивать стратегические отношения с Россией
  • © РИА Новости / Валерий Шарифулин

Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. 

«Президент Вучич подтвердил, что Сербия намерена и далее развивать стратегические отношения с Россией, и констатировал, что возможности для экономического сотрудничества намного шире, чем уже используемые», — сообщила пресс-служба президента Сербии.

Также Вучич призвал обратить особое внимание на увеличение товарооборота, завершение текущих и запуск новых энергетических и инфраструктурных проектов.

Кроме того, он выступил за дальнейшее укрепление сотрудничества в области технологического развития и инноваций и за военно-техническое сотрудничество».

Ранее в Кремле сообщили, что Путин провёл телефонные переговоры с Вучичем.

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