Сербия намерена развивать стратегические отношения с Россией

Сербский президент Александр Вучич заявил о намерении Сербии развивать стратегические отношения с Россией.

Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

«Президент Вучич подтвердил, что Сербия намерена и далее развивать стратегические отношения с Россией, и констатировал, что возможности для экономического сотрудничества намного шире, чем уже используемые», — сообщила пресс-служба президента Сербии.

Также Вучич призвал обратить особое внимание на увеличение товарооборота, завершение текущих и запуск новых энергетических и инфраструктурных проектов.

Кроме того, он выступил за дальнейшее укрепление сотрудничества в области технологического развития и инноваций и за военно-техническое сотрудничество».

Ранее в Кремле сообщили, что Путин провёл телефонные переговоры с Вучичем.