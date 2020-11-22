В ЕП обеспокоены сотрудничеством Сербии с Россией и Китаем

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Ксения Калинкина
В Европейском парламенте (ЕП) обеспокоены тесным сотрудничеством Сербии с Россией, а также возрастающей зависимостью Белграда от поставок оборонной техники из Китая. Об этом говорится в инициативе о принятии резолюции, с текстом которой ознакомился RT.
В ЕП обеспокоены сотрудничеством Сербии с Россией и Китаем
  • © EMMANUEL DUNAND
  • AFP

«Европейский парламент... выражает озабоченность относительно возрастающей зависимости Сербии от оборонной техники и технологий из Китайской Народной Республики и недостаточной прозрачности практики государственных закупок сектора безопасности», — уточняется в документе.

Также ЕП обеспокоен «тесным политическим и военным сотрудничеством Сербии с Россией».

В то же время, как следует из инициативы, в Европарламенте приветствуют тот факт, что членство в Европейском союзе остаётся «стратегической целью» Сербии, а также то, что Белград поддерживает Глобальную стратегию ЕС по внешней политике и политике безопасности.

В январе председатель комитета по иностранным делам нижней палаты конгресса Соединённых Штатов Элиот Энгель констатировал, что Сербия, выстраивая отношения с Россией, игнорирует «общие для ЕС и США приоритеты».

Кроме того, по словам конгрессмена, в Вашингтоне «давно выражают недовольство стремлением Белграда балансировать между Востоком и Западом».

В свою очередь, сербский лидер Александр Вучич в январе 2020 года признался, что «сыт по горло» тем, что ему постоянно пытаются «читать лекции» по поводу сотрудничества его страны с Россией или Китаем.

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