Главы МИД России и Сербии высоко оценили отношения стран
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«Москва и Белград являются стратегическими партнёрами. Мы нацелены на углубление взаимовыгодного сотрудничества по самому широкому спектру направлений», — говорится в материале, опубликованном в «Российской газете».
Уточняется, что развитие отношений с Россией не зависит от намерения Сербии вести переговоры о вступлении в Евросоюз.
«Она (Сербия. — RT) будет и впредь развивать связи с Россией и Евразийским экономическим союзом», — отмечается в статье.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Лавров намерен посетить 18 июня Сербию.