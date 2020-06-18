Главы МИД России и Сербии высоко оценили отношения стран

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Россия и Сербия являются стратегическими партнёрами, которые намерены развивать двустороннее взаимовыгодное сотрудничество. Об этом заявили в совместной статье главы российского и сербского МИД Сергей Лавров и Ивица Дачич.
Главы МИД России и Сербии высоко оценили отношения стран
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«Москва и Белград являются стратегическими партнёрами. Мы нацелены на углубление взаимовыгодного сотрудничества по самому широкому спектру направлений», — говорится в материале, опубликованном в «Российской газете».

Уточняется, что развитие отношений с Россией не зависит от намерения Сербии вести переговоры о вступлении в Евросоюз.

«Она (Сербия. — RT) будет и впредь развивать связи с Россией и Евразийским экономическим союзом», — отмечается в статье.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Лавров намерен посетить 18 июня Сербию.

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