Захарова анонсировала визиты Лаврова в Сербию и Белоруссию

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила в ходе брифинга, что министр иностранных дел намерен посетить 18 июня Сербию, а 19 июня — Белоруссию.
Захарова анонсировала визиты Лаврова в Сербию и Белоруссию
  • РИА Новости

«18 июня состоится рабочий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в республику Сербия», — цитирует РИА Новости Захарову.

19 июня, как сообщила представитель МИД, Лавров «в рамках этого первого зарубежного турне после вынужденной остановки посетит Республику Беларусь с традиционным рабочим визитом по приглашению главы Министерства иностранных дел Белоруссии господина Макея».

Ранее сообщалось, что Лавров провёл телефонный разговор с главой белорусского МИД Владимиром Макеем.

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