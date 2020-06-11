Захарова анонсировала визиты Лаврова в Сербию и Белоруссию

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила в ходе брифинга, что министр иностранных дел намерен посетить 18 июня Сербию, а 19 июня — Белоруссию.

РИА Новости

«18 июня состоится рабочий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в республику Сербия», — цитирует РИА Новости Захарову. 19 июня, как сообщила представитель МИД, Лавров «в рамках этого первого зарубежного турне после вынужденной остановки посетит Республику Беларусь с традиционным рабочим визитом по приглашению главы Министерства иностранных дел Белоруссии господина Макея». Ранее сообщалось, что Лавров провёл телефонный разговор с главой белорусского МИД Владимиром Макеем.