Эксперт оценил сотрудничество России и Сербии в сфере энергетики

Короткая ссылка
Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов оценил сотрудничество России и Сербии в сфере энергетики, в том числе заявление сербского министра иностранных дел Ивицы Дачича о том, что «Газпром» и «Сербиягаз» обсуждают строительство на сербской территории новых подземных хранилищ газа.
Эксперт оценил сотрудничество России и Сербии в сфере энергетики
  • РИА Новости

«Перед нами реализация долгосрочной стратегии «Газпрома» о том, что нужно увеличивать мощности ПХГ в Европе. Это нужно российской компании для того, чтобы оперативнее работать с конечными потребителями», — сказал Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, если посмотреть на статистику, то сразу становится понятно, что в случае резкого изменения ситуации на рынке Европы, к примеру, при похолодании, «Газпрому» становятся нужными для поставки значительные объёмы газа, которые можно хранить только в ПХГ.

Ранее Дачич заявил, что сербская сторона фиксирует попытки остановить продолжение «Турецкого потока» через Болгарию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить