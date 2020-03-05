Эксперт оценил сотрудничество России и Сербии в сфере энергетики
- РИА Новости
«Перед нами реализация долгосрочной стратегии «Газпрома» о том, что нужно увеличивать мощности ПХГ в Европе. Это нужно российской компании для того, чтобы оперативнее работать с конечными потребителями», — сказал Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его словам, если посмотреть на статистику, то сразу становится понятно, что в случае резкого изменения ситуации на рынке Европы, к примеру, при похолодании, «Газпрому» становятся нужными для поставки значительные объёмы газа, которые можно хранить только в ПХГ.
Ранее Дачич заявил, что сербская сторона фиксирует попытки остановить продолжение «Турецкого потока» через Болгарию.