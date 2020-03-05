Эксперт оценил сотрудничество России и Сербии в сфере энергетики

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов оценил сотрудничество России и Сербии в сфере энергетики, в том числе заявление сербского министра иностранных дел Ивицы Дачича о том, что «Газпром» и «Сербиягаз» обсуждают строительство на сербской территории новых подземных хранилищ газа.

«Перед нами реализация долгосрочной стратегии «Газпрома» о том, что нужно увеличивать мощности ПХГ в Европе. Это нужно российской компании для того, чтобы оперативнее работать с конечными потребителями», — сказал Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, если посмотреть на статистику, то сразу становится понятно, что в случае резкого изменения ситуации на рынке Европы, к примеру, при похолодании, «Газпрому» становятся нужными для поставки значительные объёмы газа, которые можно хранить только в ПХГ.

Ранее Дачич заявил, что сербская сторона фиксирует попытки остановить продолжение «Турецкого потока» через Болгарию.