Сербия заявила о попытках остановить продолжение «Турецкого потока»

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Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что сербская сторона фиксирует попытки остановить продолжение «Турецкого потока» через Болгарию.
Сербия заявила о попытках остановить продолжение «Турецкого потока»
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Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас продолжается строительство «Турецкого потока». И в одной части он идёт через Болгарию. Мы ждём, чтобы газ из хранилища в Болгарии (дошёл. — RT) до границы Болгарии с Сербией, это для нас чрезвычайно важно. Но сейчас мы чувствуем большое давление: существуют попытки остановить даже этот проект», — сказал Дачич.

Вместе с этим он отметил, что попытки надавить на Сербию «останутся безуспешными», сербская сторона продолжит настаивать на реализации проекта.

Ранее сербский лидер Александр Вучич выразил надежду на то, что страна получит первый газ из «Турецкого потока» до конца года.

В январе Вучич оценил ожидаемый ежегодный доход страны от участия в проекте газопровода «Турецкий поток» в $185 млн.

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