Глава Сербии Вучич назвал несправедливыми требования Запада ввести санкции против России
- AP
«Вы (западные страны. — RT) не ввели против России санкции на газ и нефть, это вам не нравится, на это не хотите ввести санкции?» — цитирует РИА Новости Вучича.
По его словам, «Запад хочет решать за суверенную страну, которую не приняли в ЕС, какие санкции она будет поддерживать».
Глава государства подчеркнул, что Сербия ведёт себя согласно своим интересам.
Ранее Вучич в эфире TV PRVA осудил двойные стандарты Запада в отношении Косова и Украины и давление на Белград, оказываемое для введения санкций против России.
Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что страна не присоединится к антироссийской истерии.