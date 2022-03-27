Глава Сербии Вучич назвал несправедливыми требования Запада ввести санкции против России

Требования стран Запада к Сербии поддержать санкции против России несправедливы, так как страна является суверенным государством. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Вы (западные страны. — RT) не ввели против России санкции на газ и нефть, это вам не нравится, на это не хотите ввести санкции?» — цитирует РИА Новости Вучича.

По его словам, «Запад хочет решать за суверенную страну, которую не приняли в ЕС, какие санкции она будет поддерживать».

Глава государства подчеркнул, что Сербия ведёт себя согласно своим интересам.

Ранее Вучич в эфире TV PRVA осудил двойные стандарты Запада в отношении Косова и Украины и давление на Белград, оказываемое для введения санкций против России.

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что страна не присоединится к антироссийской истерии.