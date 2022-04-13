Глава МВД Сербии заявил об отсутствии у Белграда планов вводить санкции против России

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Сербия не будет вводить санкции против России после прошедших в стране выборов. Об этом заявил сербский министр внутренних дел Александр Вулин.
Глава МВД Сербии заявил об отсутствии у Белграда планов вводить санкции против России
  • AP
  • © Darko Vojinovic

«И после подписания Брюссельских соглашений в 2012 году каждый день говорили, что мы признаем Косово и Метохию. (Президент Сербии. — RT) Александр Вучич этого не сделал и не будет делать», — цитирует ТАСС Вулина.

По его словам, «то же самое относится и к санкциям против России».

Ранее сербский президент заявил, что требования стран Запада к Сербии поддержать санкции против России несправедливы, так как страна является суверенным государством.

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