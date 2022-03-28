Национальный интерес: почему в Сербии раскритиковали позицию ЕС по санкциям против России
- Участники народного митинга в поддержку России в Белграде
- РИА Новости
- © Александар Джорович
Евросоюз отказался от ограничительных мер в отношении российских энергоносителей, но при этом требует от Белграда присоединиться к санкциям против Москвы, которые в первую очередь негативным образом скажутся на самой Сербии. Об этом заявил президент страны Александр Вучич в интервью Prva TV.
«Вы хотите ввести санкции против России? Но почему тогда вы сами не ввели их в отношении российских нефти и газа? Потому что вы не вводите санкции тогда, когда вам это не нравится, что умно и правильно», — приводит ТАСС слова сербского лидера.
При этом Вучич допустил, что Евросоюз может ввести рестрикции против Сербии за отказ Белграда присоединиться к широким антироссийским ограничительным мерам. Вместе с тем, по словам президента, нежелание республики участвовать в санкционном давлении Европы на Россию напрямую связано с экономическими интересами страны.
«Мы делали всё, что могли, в интересах нашей страны... Сербия — не слуга, она не выполняет приказы ни России, ни Америки, ни кого-либо другого. Сербия — самостоятельная и независимая страна. Когда вы напали на Сербию, была ли это агрессия? Вас 19 бандитов собралось, чтобы напасть на одну маленькую Сербию... Это говорит об истерии и слабости. Вы не можете издеваться над большими, поэтому находите маленького и слабого, чтобы издеваться над ним, поскольку любите издеваться. Такие люди жить не могут без этого», — добавил сербский президент.
Самостоятельная политика
Напомним, ещё 25 февраля — на следующий день после начала спецоперации ВС РФ на Украине — Александр Вучич в обращении к гражданам Сербии заявил, что Белград не поддержит санкции Запада против России.
«Сербия в недавнем прошлом ощутила на себе санкции Запада, и наши соотечественники в Республике Сербской Боснии и Герцеговины сейчас терпят санкции, поэтому Сербия считает, что введение санкций против какого-либо государства и её представителей не отвечает её политическим и экономическим интересам», — подчеркнул Вучич.
Президент напомнил, что Россия неоднократно отказывалась поддерживать рестрикции, направленные против Белграда, защищала от них Сербию и продолжает поддерживать сербскую сторону в ООН по вопросу Косова.
В свою очередь, граждане Сербии с началом спецоперации на Украине выразили широкую поддержку России. В Белграде прошли многотысячные демонстрации и автопробеги солидарности с РФ, а болельщики ряда спортклубов перед матчами скандируют лозунг «Русские и сербы — братья навсегда».
Россию поддержали и сербские политики. Так, лидер партии «Заветники» Милица Джурджевич в беседе с RT отметила, что в нынешней ситуации Запад преследует цель окружить Россию и использовать народ Украины, чтобы втянуть его в конфликт с братским русским народом.
В свою очередь, кандидат в президенты Сербии Миша Вацич в интервью RT назвал лицемерной позицию Запада в отношении России.
«Целью спецоперации является как раз предотвращение геноцида русских в Донбассе и окончание войны, которую ведёт неонацистский режим в Киеве против собственных граждан русского происхождения и русскоязычного населения», — сказал политик.
Растущую на Западе русофобию и её проявления по отношению к русским глава МВД Сербии Александр Вулин сравнил с проявлениями нацизма.
«Изгнание русских детей из школы, запреты россиянам посещать рестораны, отказ в медицинских услугах, отчуждение имущества, призывы к убийству русских детей, запреты на русскую литературу, российские СМИ — всё это признаки возвращения нацизма в официальную политическую и общественную жизнь, это не может пройти без последствий для человечества так же, как когда нацизм появился в первый раз», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Вулин подчеркнул, что ненависть к россиянам возникла не как следствие конфликта на Украине, она «взращивалась десятилетиями».
Глава МИД Сербии также поддержал слова президента Вучича, заявив, что республика сама выбирает себе друзей и «никогда не будет участвовать в антироссийской истерии».
Европейское давление
После начала спецоперации на Украине и отказа Сербии присоединиться к европейским санкциям против России ЕС усилил давление на Белград. 11 марта глава МИД Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с Александром Вучичем заявила, что, если Сербия хочет войти в Евросоюз, она должна быть готова разделять его общие ценности и позиции, в том числе и в вопросе Украины.
Позднее информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники в ЕС сообщило, что европейские чиновники акцентировали внимание на том, что Сербия — единственная европейская страна, кроме Белоруссии, которая не присоединилась к ограничительным мерам против России.
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Как отметил в комментарии RT преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Историко-архивного института РГГУ Вадим Трухачёв, давление ЕС на Белград из-за отказа сербской стороны присоединиться к санкциям против России будет усиливаться.
«Вопрос в том, насколько далеко готов зайти ЕС. Учитывая, что многие страны Евросоюза прямо участвовали в бомбардировках Сербии, чуть перегнуть палку — это вызвать массовое отторжение и неприятие у сербов. С другой стороны, если ЕС будет действовать более осмотрительно, то память о бомбардировках 1999 года по мере смены поколений будет потихоньку стираться», — предположил эксперт.
Однако, несмотря на то что значительное количество граждан Сербии хотели бы получить преимущества членства страны в ЕС, ещё большее количество сербов положительно относятся к России, добавил Трухачёв. Евросоюз же продолжает проводить русофобскую политику, которая только отталкивает жителей Сербии.
«Пока что Брюссель выбрал именно такой русофобский курс, сопряжённый с тем, что страны ЕС сделали в отношении Сербии в 1999 году, и помноженный на то, что Европа принуждает Сербию признать Косово, на что подавляющее большинство сербов не согласны», — подчеркнул политолог.
Для того чтобы ЕС переманил на свою сторону Сербию, ему нужно проявить гибкость и пойти на ряд спорных для европейцев решений: разрешить принять четыре общины на севере Косова в состав Сербии и разрешить хотя бы части Республики Сербской в Боснии и Герцеговине воссоединиться с Белградом в обмен на признание оставшихся частей Косова, полагает Вадим Трухачёв.
«Но пока что ЕС является заложником собственной русофобии и собственной сербофобии как её отдельной формы, сербам в Евросоюзе не верят именно по той причине, что считают их проводниками российского влияния», — отметил аналитик.
В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT подчеркнула, что требования ЕС к Сербии абсолютно несправедливы.
«Вучич в данной ситуации поддерживается большинством населения — мы видим, какие демонстрации проводят сербы. Он пользуется тем, что у него есть огромный кредит доверия со стороны простых людей, его избирателей. В этой ситуации Белград может отстаивать свой суверенитет, так как он понимает, что, даже если будут введены какие-то ограничения в плане финансовых транзакций, что вызовет проблемы с оплатой газа, всё равно вариант поставок энергоносителей из России будет найден», — пояснила эксперт.
Так как Сербия пока не является полноправным членом Евросоюза, Брюссель не может требовать от неё того, что она не обязана делать в соответствии с предписанными членам нормами, напомнила Федосова.
«Внутри самого Евросоюза есть та же Венгрия, которая не планирует отказываться от российского газа. Поэтому сейчас, оказывая чрезмерное давление на Сербию, ЕС сам находится в рисковой для своей стабильности ситуации», — подчеркнула аналитик.
Она добавила, что Сербия имела определённый экономический интерес в вопросе вступления в ЕС, однако попытки Брюсселя заставить Белград присоединится к санкциям против России сводят его на нет.
«Интересы к этому у Сербии были сугубо экономические: из-за географического положения, тесных связей с соседями. Но на фоне того, как усиливается давление на страну, даже экономический интерес может отойти на второй план. Потому что приоритетом для Сербии является право самостоятельно решать свои вопросы в отношениях с Россией», — заключила Федосова.