Кандидат в президенты Сербии Вацич назвал лицемерием заявления Запада в отношении России
- РИА Новости
- © Пресс-служба Минобороны РФ
«Где было международное сообщество в Косове и Метохии? Со времён преступной агрессии НАТО в 1999 году до сегодняшнего дня, целых 23 года под протекторатом ООН, сил НАТО, КФОР, продолжаются преступные погромы в отношении сербского населения», — сказал он.
Вацич добавил, что международное сообщество не имеет права называть специальную операцию геноцидом.
«Целью спецоперации является как раз предотвращение геноцида русских в Донбассе и окончание войны, которую ведёт неонацистский режим в Киеве против собственных граждан русского происхождения и русскоязычного населения», — заявил он.
Ранее Вацич проехал по Белграду на машине с флагом России и знаком Z.
Так он прибыл к зданию избиркома для передачи подписей на выдвижение.