Кандидат в президенты Сербии Вацич назвал лицемерием заявления Запада в отношении России

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Заявления западных стран о якобы геноциде в ходе проведения российской спецоперации на Украине являются лицемерными, её целью является предотвращение геноцида русских в Донбассе. Об этом заявил в интервью RT кандидат в президенты Сербии Миша Вацич.
Кандидат в президенты Сербии Вацич назвал лицемерием заявления Запада в отношении России
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

«Где было международное сообщество в Косове и Метохии? Со времён преступной агрессии НАТО в 1999 году до сегодняшнего дня, целых 23 года под протекторатом ООН, сил НАТО, КФОР, продолжаются преступные погромы в отношении сербского населения», — сказал он.

Вацич добавил, что международное сообщество не имеет права называть специальную операцию геноцидом.

«Целью спецоперации является как раз предотвращение геноцида русских в Донбассе и окончание войны, которую ведёт неонацистский режим в Киеве против собственных граждан русского происхождения и русскоязычного населения», — заявил он.

Ранее Вацич проехал по Белграду на машине с флагом России и знаком Z.

Так он прибыл к зданию избиркома для передачи подписей на выдвижение.

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