Кандидат в президенты Сербии Вацич проехал по Белграду на машине с флагом России

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Кандидат в президенты Сербии Миша Вацич проехал по Белграду на машине с флагом России и знаком Z. Так он прибыл к зданию избиркома для передачи подписей на выдвижение.
Кандидат в президенты Сербии Вацич проехал по Белграду на машине с флагом России
  • Legion-Media

Вацич заявил, что не придерживается нейтралитета, а выражает полную поддержку России в спецоперации на Украине.

В прошлом политик высказывался против действий киевского режима в Донбассе: «Украинские нацисты не имеют ничего, кроме ненависти. Они зиждутся на ненависти к самим себе, к России — и всё это ради преклонения перед Западом».

Сербский президент Александр Вучич распустил народную скупщину (парламент) страны и назначил досрочные выборы на 3 апреля.

Правящая Сербская прогрессивная партия, лидером которой является Вучич, приняла решение о его выдвижении в качестве кандидата.

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