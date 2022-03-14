Кандидат в президенты Сербии Вацич проехал по Белграду на машине с флагом России

Кандидат в президенты Сербии Миша Вацич проехал по Белграду на машине с флагом России и знаком Z. Так он прибыл к зданию избиркома для передачи подписей на выдвижение.

Вацич заявил, что не придерживается нейтралитета, а выражает полную поддержку России в спецоперации на Украине.

В прошлом политик высказывался против действий киевского режима в Донбассе: «Украинские нацисты не имеют ничего, кроме ненависти. Они зиждутся на ненависти к самим себе, к России — и всё это ради преклонения перед Западом».

Сербский президент Александр Вучич распустил народную скупщину (парламент) страны и назначил досрочные выборы на 3 апреля.

Правящая Сербская прогрессивная партия, лидером которой является Вучич, приняла решение о его выдвижении в качестве кандидата.