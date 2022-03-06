Сербская прогрессивная партия выдвинула Вучича кандидатом в президенты

Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП), лидером которой является действующий президент страны Александр Вучич, приняла решение о его выдвижении в качестве кандидата на пост президента Сербии.

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Об этом сообщила премьер-министр Сербии Ана Брнабич. «Мне сегодня выпало большое удовольствие официально объявить, что Сербская прогрессивная партия приняла решение выдвинуть Александра Вучича кандидатом на пост президента Республики Сербия», — цитирует ТАСС сербского премьера. По её словам, Александр Вучич является кандидатом коалиции «Александр Вучич — вместе можем всё». Ранее сообщалось, что сербский президент распустил народную скупщину (парламент) страны и назначил досрочные выборы на 3 апреля.