Сербская прогрессивная партия выдвинула Вучича кандидатом в президенты

Короткая ссылка
Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП), лидером которой является действующий президент страны Александр Вучич, приняла решение о его выдвижении в качестве кандидата на пост президента Сербии.
Сербская прогрессивная партия выдвинула Вучича кандидатом в президенты
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

«Мне сегодня выпало большое удовольствие официально объявить, что Сербская прогрессивная партия приняла решение выдвинуть Александра Вучича кандидатом на пост президента Республики Сербия», — цитирует ТАСС сербского премьера.

По её словам, Александр Вучич является кандидатом коалиции «Александр Вучич — вместе можем всё».

Ранее сообщалось, что сербский президент распустил народную скупщину (парламент) страны и назначил досрочные выборы на 3 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить