Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин назвал гонения на россиян и ущемление их прав на Западе в последнее время с проявлением нацизма.

«Изгнание русских детей из школы, запреты россиянам посещать рестораны, отказ в медицинских услугах, отчуждение имущества, призывы к убийству русских детей, запреты на русскую литературу, российские СМИ... — признаки возвращения нацизма», — рассказал он в беседе с РИА Новости.

По словам Вулина, ненависть к россиянам возникла не как следствие конфликта на Украине, а «взращивалась десятилетиями».

«Это не может пройти без последствий для человечества», — резюмировал министр.

Ранее кандидат в президенты Сербии Миша Вацич в интервью RT рассказал, что заявления западных стран о якобы геноциде в ходе проведения российской спецоперации на Украине являются лицемерными — её целью является предотвращение геноцида русских в Донбассе.