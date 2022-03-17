Глава сербского МВД Вулин сравнил гонения на россиян на Западе с возвращением нацизма

Короткая ссылка
Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин назвал гонения на россиян и ущемление их прав на Западе в последнее время с проявлением нацизма.
Глава сербского МВД Вулин сравнил гонения на россиян на Западе с возвращением нацизма
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Изгнание русских детей из школы, запреты россиянам посещать рестораны, отказ в медицинских услугах, отчуждение имущества, призывы к убийству русских детей, запреты на русскую литературу, российские СМИ... — признаки возвращения нацизма», — рассказал он в беседе с РИА Новости.

По словам Вулина, ненависть к россиянам возникла не как следствие конфликта на Украине, а «взращивалась десятилетиями».

«Это не может пройти без последствий для человечества», — резюмировал министр.

Ранее кандидат в президенты Сербии Миша Вацич в интервью RT рассказал, что заявления западных стран о якобы геноциде в ходе проведения российской спецоперации на Украине являются лицемерными — её целью является предотвращение геноцида русских в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить