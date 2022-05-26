«Уже под российским брендом»: власти Москвы поддержат перезапуск работы Макдоналдса

Правительство Москвы поддержит нового владельца Макдоналдса при перезапуске сети ресторанов быстрого питания под российским брендом, но с сохранением устоявшегося меню и стандартов обслуживания. Столичный мэр Сергей Собянин также отметил, что ещё до ухода Макдоналдса из РФ доля российских продуктов, используемых в работе ресторанов, превышала 95%. 16 мая Макдоналдс объявил об уходе с российского рынка. Новым владельцем сети станет российский предприниматель Александр Говор.

Работа ресторанов Макдоналдс будет запущена под новым брендом с привычным меню и стандартами обслуживания. Это следует из слайда к выступлению мэра Москвы Сергея Собянина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России».

«Макдоналдс. Сеть доступных ресторанов продолжит работать и развиваться. При поддержке правительства Москвы новый российский владелец сохранит сложившуюся сеть точек быстрого питания, трудовой коллектив, привычное меню, стандарты обслуживания», — приводит ТАСС текст слайда.

При этом в ходе выступления Сергей Собянин обратил внимание, что работа Макдоналдса в стране и до его ухода держалась на российском сырье.

«Оказалось, что 95% всех продуктов, а то и 98% — это российские продукты, российские технологии. Наши курицы, наши котлеты, наш хлеб, наши помидоры и огурцы, и просто надо вот всё это правильно сложить, упаковать и продать. Долго работали с этой группой, но приняли правильное решение, продали франшизу, и рестораны, я уверен, заработают вновь, но уже под российским брендом», — пояснил столичный градоначальник.

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович поддержал позицию Собянина, заявившего, что Макдоналдс может успешно возобновить работу под российским брендом.

«Макдоналдс работал именно на российском рынке и использовал на 95% российскую продукцию, то есть российских аграрных организаций. Мало того что в самом Макдоналдсе работали порядка 60 тыс. человек, плюс больше 100 тыс. из различных аграрных организаций делали поставки продуктов на Макдоналдс. Вот эти 5% американской продукции — это относится к соусам, приправам… Фактически Макдоналдс локализован на российском рынке, и проблем с меню, с заменой товара не будет», — сказал он в разговоре с RT.

Закрытие американской сети

16 мая американская сеть ресторанов быстрого питания Макдоналдс объявила об уходе с российского рынка после более чем 30 лет работы. Указывалось, что корпорация намерена продать весь портфель ресторанов местному покупателю, которому при этом будет запрещено использовать название, логотип, бренды и меню Макдоналдса.

19 мая стало известно, что новым владельцем сети станет российский предприниматель Александр Говор. Его компания «ГиД» уже управляет 25 ресторанами на территории Сибири, сообщал РБК.

«После объявления о выходе с российского рынка и начале процесса продажи своего российского бизнеса корпорация Макдоналдс объявила о заключении договора купли-продажи с действующим лицензиатом Александром Говором. В соответствии с этим соглашением господин Говор приобретёт весь портфель ресторанов Макдоналдс и будет управлять ресторанами под новым брендом», — говорилось в пресс-релизе.

Согласно условиям соглашения, «предусматривается сохранение занятости работников на срок не менее двух лет на эквивалентных условиях». Также будут исполнены «существующие обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами». Ожидается, что сделка будет закрыта «в ближайшие недели».

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В свою очередь, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов в разговоре с РИА Новости подчёркнул, что Макдоналдс может передать товарные знаки своему преемнику: «Стоит дождаться решения сторон».

Он также напомнил, что у Макдоналдса есть серия зарегистрированных одноимённых товарных знаков в России.

«Их использование охраняется законом, заявлений на отзыв регистрации этих товарных знаков в Роспатент не поступало. К сожалению, сейчас в стране наблюдается паразитический маркетинг, когда компании для привлечения внимания подают заявки на регистрацию брендов иностранных компаний, ушедших с российского рынка», — констатировал глава Роспатента.

Новый собственник активов Макдоналдса в РФ получит «всё необходимое содействие в налаживании работы», заверил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Важно, что в результате достигнутых договорённостей продолжится работа крупной сети заведений общепита, а рабочие места сохраняются с гарантией соблюдения новым собственником ранее принятых обязательств перед сотрудниками», — говорилось в его заявлении.