После 32 лет работы: Макдоналдс объявил об уходе с российского рынка

Компания «Макдоналдс» объявила об уходе с российского рынка после двухмесячного простоя. Такое решение в организации объяснили гуманитарным кризисом из-за ситуации на Украине и растущей неопределённостью в бизнес-среде. Как отмечают специалисты, бренд изначально не собирался покидать Россию, но оказался под политическим давлением Запада. Теперь американская сеть быстрого питания собирается продать портфель своих ресторанов российскому покупателю, а до этого времени продолжит выплачивать зарплаты сотрудникам. Между тем уже в июне Макдоналдс может возобновить деятельность в стране, но под другим названием.

Американская сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» приняла решение полностью уйти из России, говорится в распространённом в понедельник, 16 мая, заявлении компании.

«После более чем 30 лет работы в стране корпорация «Макдоналдс» объявила о выходе с российского рынка и инициировала процесс продажи своего российского бизнеса», — отмечается в сообщении на официальном сайте фирмы.

Причинами такого решения в корпорации назвали вызванный событиями на Украине гуманитарный кризис и растущую непредсказуемость рабочей среды. В этих условиях компания считает дальнейшую деятельность в России «более нецелесообразной» и намерена продать весь портфель ресторанов местному покупателю.

Новому владельцу нельзя будет использовать название, логотип, бренды и меню Макдоналдса. При этом сеть намерена сохранить в России свои товарные знаки.

Отметим, что в начале марта организация объявила о временном закрытии всех своих точек в стране. На тот момент аналогичные решения приняли многие другие международные компании. Иностранный бизнес стал массово приостанавливать работу в России на фоне санкций США и Европы в отношении Москвы. Так Запад реагирует на проведение военной спецоперации на Украине.

Однако полный уход с российского рынка обернётся для Макдоналдса большими убытками, считает президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. По его словам, продать бизнес по рыночной стоимости, которая была ещё в конце 2021 года, уже не получился.

«Много денег закладывается на стоимость бренда, а они не хотят его оставлять в России, поэтому продавать будут со значимой скидкой. Для российских рестораторов это плюс. Уходит крупный игрок, а спрос на еду вне дома сохраняется у населения. При этом сам Макдоналдс потеряет достаточно большой рынок. Понятно, что компания не хотела уходить, но её к этому принуждают иностранные власти», — отметил собеседник RT.

АГН «Москва»

Напомним, первый ресторан сети «Макдоналдс» открылся в Москве на Пушкинской площади ещё 31 января 1990 года. Он установил мировой рекорд по количеству посетителей в первый рабочий день и обслужил более 30 тыс. человек.

К началу марта 2022-го в России насчитывалось 850 ресторанов быстрого питания Макдоналдс. Всего в системе компании на территории страны работает более 62 тыс. человек, а на предприятиях поставщиков — ещё около 100 тыс.

После приостановки работы ресторанов в марте Макдоналдс продолжил выплачивать заработную плату своим сотрудникам. При этом за последнее время сумма выплат «значительно увеличилась», отметил в разговоре с RT один из работников сети.

«Пока что официального объявления со стороны руководства по поводу ухода компании из России не было. В марте, когда организация только сообщила о приостановке деятельности в стране, информация дошла до сотрудников вечером того же дня», — добавил собеседник RT.

Тем не менее компания собирается и дальше выполнять свои обязательства перед персоналом. Как уточнили в организации, работники будут получать заработную плату вплоть до завершения сделки о продаже бизнеса.

«Уйдёт только название»

Между тем уже в начале лета Макдоналдс может возобновить работу в России, но под другим брендом, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в компании.

«Макдоналдс вернётся в Россию в июне под новым брендом. Сеть ресторанов и меню будут сохранены, как и рабочие места. Более 90% поставщиков — российские, сотрудничество с ними сохранится. По факту уйдёт только название», — передаёт агентство.

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По словам Александра Калинина, детали продажи бизнеса пока остаются неясными. Как отметил эксперт, основная сложность заключается в том, что деятельность Макдоналдс построена по двум направлениям. Так, если большинство ресторанов сети в России находятся под непосредственным управлением самой компании и остаются закрытыми уже на протяжении двух месяцев, то часть заведений работают по франшизе и продолжают обслуживать клиентов.

«Пока что не очень понятно, как именно компания поступит с франшизами: будет ли им разрешено оставить бренд и меню. Сейчас компания говорит только о продаже собственного бизнеса. Она, например, может переуступить свои права одному игроку, включая франшизы, но на это нужно будет согласие всех владельцев франшизы», — предположил Калинин.

В результате ухода Макдоналдс из страны огромная доля компании на рынке общепита может быть поделена между более мелкими российскими участниками отрасли. Процесс займёт определённое время, но уже до конца года закрытые сегодня рестораны вновь начнут работать. Таким мнением с RT поделилась эксперт по интуитивному питанию Светлана Бронникова.

«Фастфуд — это та сфера, которая и сейчас, в сложных экономических условиях, способна обеспечить постоянную прибыль. Тем более рестораны Макдоналдс, как правило, имеют постоянный трафик клиентов. Все, кто работает на таких площадках, могут быстро перестроиться — достаточно будет немного видоизменить названия блюд, рецептуру, дополнительно потратить средства на новую вывеску. А персонал, покупатели и поставщики при этом останутся на своих местах», — заключила специалист.