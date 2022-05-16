«Сохранить производственный цикл и рабочие места»: активы группы Renault в России переходят в госсобственность

Министерство промышленности и торговли РФ сообщило о переходе российских активов группы Renault в собственность государства. Всеми акциями ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, а 67,69% ценных бумаг концерна «АвтоВАЗ» будут переданы ФГУП «НАМИ». При этом Renault имеет опцион на обратный выкуп своей доли, который может быть реализован в течение шести лет. Таким образом, речь не идёт о безвозвратной и бесплатной национализации собственности, подчёркивают эксперты. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, инициатива позволит сохранить деятельность предприятий и рабочие места. Как ожидается, АвтоВАЗ продолжит выпускать всю линейку автомобилей LADA и будет обслуживать машины Renault. В свою очередь, завод французского концерна в столице начнёт производить авто под брендом «Москвич», о чём уже сообщил мэр города Сергей Собянин.

Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщили в Министерстве промышленности и торговли страны.

Согласно подписанному соглашению, полный пакет акций ЗАО «Рено Россия» будет передан правительству Москвы. Тем временем 67,69% акций АвтоВАЗа перейдут в собственность государства в лице ФГУП «НАМИ», а остальные ценные бумаги концерна останутся у госкорпорации «Ростех».

«Передача доли группы Renault государству позволит обеспечить сохранение управляемости АвтоВАЗа и возможность продолжения работы предприятия в условиях санкционных ограничений. Так мы сохраним ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места», — отметил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Суммарный объём российских активов Renault оценивается примерно в €2,2 млрд. При этом, как отмечал Мантуров в конце апреля, передача доли французского концерна в АвтоВАЗе была «условно сделкой за рубль». Однако, как подчеркнули в Минпромторге, важное условие договора — опцион на обратный выкуп Renault своей доли, который может быть реализован в течение следующих шести лет.

Таким образом, речь не идёт о безвозвратной и бесплатной национализации собственности зарубежной компании, отметил в беседе с RT главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.

«Ни та ни другая сторона не сжигают мосты. Renault имеет право получить назад свои активы в течение шести лет, а его место на рынке остаётся потенциально за ним. При этом в случае дополнительных инвестиций с российской стороны они должны быть компенсированы самим Renault при его возращении в страну», — пояснил Гойхман.

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

В рамках существующих лицензий заводы АвтоВАЗа продолжат выпускать всю линейку автомобилей LADA, отметили в Минпромторге. Более того, российский автоконцерн будет осуществлять сервисное обслуживание машин Renault на российском рынке.

«Из-за большой доли импортных компонентов в России, вероятнее всего, больше будут выпускаться такие марки, как «Нива». В то же время автомобили Renault продолжат получат техническое обслуживание и ремонт за счёт запчастей, которые будут завозиться в Россию по программе параллельного импорта. Это частично решит проблему дефицита комплектующих», — предположил в разговоре с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

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Легализовать параллельный импорт ещё в конце марта решило правительство России на фоне санкций Запада. Речь идёт о ввозе в страну зарубежной продукции без согласия правообладателей. Как объясняли в кабмине, в условиях внешних ограничений такая мера поможет обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и позволит стабилизировать цены на них.

Возрождение «Москвича»

Напомним, с конца февраля 2022 года Евросоюз, США и ряд других государств продолжают вводить против России всё новые санкции. Так Запад реагирует на проведение военной спецоперации на Украине.

Всего в отношении Москвы введено уже почти 10,4 тыс. ограничений (7,6 тыс. из них — с конца февраля), о чём свидетельствуют материалы глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI. Рестрикции, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор, авиацию и торговлю. Одновременно была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), а многие западные компании объявили об уходе из РФ.

Так, 23 марта Renault сообщила о принятии мер для соблюдения международных санкций и приостановила деятельность своего завода в Москве. Впрочем, теперь предприятие перейдёт в собственность российской столицы и вновь начнёт работать. Об этом в понедельник сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод Renault. Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич», — написал Собянин в своём блоге.

По его словам, столичные власти постараются сохранить основную часть коллектива, работающего на предприятии и у его смежников. При этом основным технологическим партнёром возрождённого Московского автомобильного завода «Москвич» станет КамАЗ, отметил Собянин.

«На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобилей. Кроме того, совместно с КамАЗом и Минпромторгом России мы работаем над локализацией производства в России максимального количества автокомпонентов», — добавил мэр Москвы.

В целом опрошенные RT эксперты позитивно оценивают передачу активов Renault российским структурам. По их словам, в условиях санкций инициатива вносит определённость в вопросы дальнейшего функционирования автопрома страны.

«Положительный момент заключается именно в том, что сохраняются сами производства — а это уже немало. Остаются рабочие места в выпуске достаточно востребованной техники, а на рынок продолжат поступать новые автомобили отечественной сборки, то есть в какой-то мере будут заполняться образовавшиеся ниши потребительского спроса», — заключил Марк Гойхман.